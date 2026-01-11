Biella Rugby, vittoria rimandata: successo per Rangers Vicenza

Il sole di gennaio illumina la Cittadella del Rugby ma non basta a scaldare il finale amaro per Biella Rugby, che nella settima giornata di campionato, la prima della ripresa, cede 33–37 ai Rangers Vicenza al termine di una gara intensa, nervosa, vissuta tutta sul filo dell’equilibrio e decisa, come spesso accade, da dettagli legati alla disciplina.

Calcio d’inizio affidato a Vicenza, che mantiene il possesso e al 4’ assesta il primo colpo portandosi in vantaggio di sette punti. Biella non si scompone e risponde con carattere già all’8’. È Ghelli a trovare la meta alla bandierina, servito da un ottimo Foglio Bonda autore dell’attacco. Cruciani non trasforma. Una marcatura che accende il pubblico, numerosissimo anche oggi, e contemporaneamente la determinazione dei gialloverdi che iniziano a crederci. Tabet segna al centro dei pali al 10’, Foglio Bonda al 14’ trova lo spazio per finalizzare una palla aperta da manuale. Mete trasformate dal preciso Cruciani che portano i gialloblù in vantaggio fino al 19–7. Vicenza sembra in difficoltà, non riesce a raggiungere i ventidue avversari, ma la reazione veneta arriva poco prima della mezz’ora con Tavuyara, che accorcia prima dell’intervallo e tiene i Rangers in scia. Parziale in favore dei padroni di casa: 19-12.

Nella ripresa Biella affronta i primi dieci minuti in inferiorità numerica a causa del giallo rimediato da Eschoyez, Vicenza cambia marcia. La meta di Vunisa al 45’, premiato non a caso come Player of the Match, ristabilisce la parità e apre un secondo tempo ad altissima intensità. Non per Biella. Altre due marcature al 51’ e 57’ spingono gli ospiti avanti fino al 19-31. Biella prova a rimanere agganciata con la seconda meta personale di Foglio Bonda che porta anche all’incasso del primo bonus, quello legato alle quattro mete segnate. Vicenza spinge in avanti centrando sei punti dalla piazzola, ma il finale è incandescente. Meta annullata per Vicenza che da lì al poco perderà anche un giocatore per via di un cartellino giallo. Mancano meno di dieci minuti all’ 80’ e Biella si trova in attacco, vicino alla linea di meta avversaria, in superiorità numerica. Ultimo minuto: Biella lotta duramente lungo la linea. De Biaggio trova lo spazio e centra la quinta meta della giornata che riporta i gialloverdi sotto break. Meta che frutta il secondo bonus alla squadra di capitan De Lise.

Il 33–37 finale racconta una partita vera, combattuta, ma segnata anche da tre cartellini gialli e da una lunga fase centrale in cui Vicenza ha saputo gestire meglio possesso e territorio.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby, dichiara: “Non nego di essere un po’ arrabbiato: dopo la pausa, in casa nostra, questa poteva essere la giornata giusta per arrivare alla prima vittoria. Così non è stato, nonostante sia finita con un punteggio così vicino e il doppio bonus per noi. È ovvio che abbiamo giocato contro ad una squadra con una cilindrata un po’ più alta della nostra, ma il nostro gioco fuori non ha nulla da invidiare. I cartellini gialli continuano a pesarci tanto e nel secondo tempo abbiamo avuto almeno quindici minuti di vuoto. Peccato. Ci tengo a ringraziare di cuore il pubblico gialloverde che, nonostante non abbiamo visto, in campionato quest’anno, nemmeno una vittoria, è ancora qui ogni volta a sostenerci a gran voce”.

Biella, Cittadella del Rugby di Biella – domenica 11 gennaio 2026

Campionato Serie A Elite, VII giornata

BIE-VIC Biella Rugby v Rangers Vicenza 33–37 (19-12)

Marcatori. p.t. 4’ m. Chimenti Borrell tr. Heymans (0-7), 8’ m. Ghelli n.t. (5-7), 10’ m. Tabet tr. Cruciani (12-7), 14’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (19-7), 27’ m. Tavuyara n.t. (19-12); s.t. 45’ m. Vunisa tr. Heysmans (19-19), 51’ m. Gomez n.t. (19-24), 57’ m. Tavuyara tr. Heysmans (19-31), 60’ meta Foglio Bonda tr. Cruciani (26-31), 70’ c.p. Heysmans (26-34), 75’ c.p. Heysmans (26-37), 80’ m. De Biaggio tr. Cruciani (33-37)

Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli (37’ Dapavo), Foglio Bonda, Cruciani, Tabet (66’-76’ Leuila); Wentzel, Dabalà (65’ Besso); Gonella (70 L. Loretti), Zucconi, Barilli (55’ Mondin); Eschoyez (54’ T. Ouattara), De Biaggio; Leuila (52’ Vecchia), J.M. Ledesma (73’ Casiraghi), De Lise (cap.) (70’ M. Ouattara)

All. Benettin

Rangers Vicenza: Sperandio; Tavuyara (73’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi (cap.) (77’ Gregorio); Vunisa, Gomez, Tramvaiolo (46’ Pretz); Ramasibana (77’ Sottana), Riedo (46’ Parolo); Avila Recio (75’ Leso), Chimenti Borrell (54’ Ferrara), Zago (60’ Braggiè).

All. Cavinato

Arb. Lorenzo Pedezzi (Brescia)

AA1 Dario Merli (Ancona) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Stefano Roscini (Milano)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/5; Heysmans (Rangers Vicenza) 5/7

Cartellini: 39’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby), 64’ cartellino giallo a Vecchia (Biella Rugby), 79’ cartellino giallo a Leaupepe (Rangers Vicenza)

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 12°, presenti allo stadio circa 900 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 2, (Rangers Vicenza) 5

Player of the Match: Samuela Vunisa (Rangers Vicenza)