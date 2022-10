Valdigne Triathlon, oltre 40 atleti alle gare di Cervia, Molveno e Barcellona: ottimi risultati e gran spirito di squadra FOTO

A Cervia nella stupenda location della località romagnola con arrivo sul Lungomare Grazia Deledda già teatro di numerose importanti manifestazioni di ciclismo, triathlon e altri sport, si sono disputati sabato e domenica i Campionati Italiani di Triathlon Sprint, di Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Triathlon Sprint a Squadre.

Grandissima la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia, più di 2.500 gli iscritti, numeri veramente positivi per la Federazione Italiana Triathlon del Presidente Riccardo Giubilei che ha voluto partecipare alla Coppa Crono per Team, evento veramente coinvolgente e divertente per tutti gli appassionati della Triplice. La due giorni è stata gestita in maniera impeccabile da due Speaker che, come al solito, hanno dato brio e passione all’evento, Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone.

Sabato nella gara di Campionato Italiano di Triathlon Sprint Assoluto e U23 (su distanza 750m-20km-5km), al femminile prestazione top per la padovana Francesca Crestani, che dopo le prime due frazioni ha sfoderato una run con un parziale notevole che l’ha portata al 10° posto assoluto e al 6° tra le U23. Molto buona la gara di Erica Mazzer, tra le prime nello swim e nella bike, che ha chiuso in 23° posizione seguita da Erica Maculan che grazie ad un ottima corsa finale ha tagliato il traguardo in 33° piazza.

Ritiro per la giovanissima biellese Costanza Antoniotti, che al suo primo Campionato Italiano Assoluto di Triathlon, dopo due buone prime frazioni, ha preferito ritirarsi per non compromettere la ripresa da un lungo infortunio. Al maschile ancora una gara di alto lignaggio per Nicolò Ragazzo che, dopo essere uscito molto bene dallo swim, con una run finale con il ritmo dei migliori conquista il 6° posto assoluto e il 5° tra gli U23, ancora un’ottima prestazione dopo l’oro europeo tra gli U23 nell’Aquathlon a Bilbao.

Molto buona la prova del nostro lunghista ligure Ivan Cappelli 32° assoluto, con una gara solida, bravo Davide Bajo, che si è piazzato al 39° posto. Positive le gare dei giovani Guglielmo Giuliano e Pietro Turbiglio molto determinati e performanti in una gara ad alto livello. La gara era anche valevole per il Campionato Italiano Universitario, ecco i risultati degli studenti/atleti di Valdigne Triathlon: ottima 6° posizione per Francesca Crestani e bei piazzamenti per Erica Mazzer (12°) e Erica Maculan (14°); nella Gara Maschile, Nicolò Ragazzo conquista la medaglia di bronzo e molto bene Ivan Cappelli, 10° al traguardo.

Nella gara di Campionato Italiano Open che assegnava tra gli Age Group gli ambiti Titoli Italiani di Categoria, grandi soddisfazioni per il Team verde-turchese-oro. In campo femminile Oro tra le M3 per la biellese Alessandra Degiugno che con questo oro corona un “Grande Slam” dei Campionati Nazionali del Triathlon (1° posto di categoria nel Duathlon Sprint di Imola, Titolo Italiano di Categoria nel Duathlon Classico di Pesaro, Titolo Italiano di Categoria nel Campionato Italiano di Aquathlon di Taranto, Bronzo di Categoria nel Campionato Italiano di Triathlon Olimpico no Draft di Barberino del Mugello e Titolo Italiano di Categoria nel Campionato Italiano di Triathlon Sprint di Cervia), prove di alto livello per la cuneese Chiara Costamagna, 5° nella combattuta categoria S4 con una frazione bike di valore assoluto e podio sfiorato.

Positive le prove della biellese Federica Stangalino e della vigevanese Elisa Zorzolo. Molto buone le prove delle giovanissime: la biellese Carlotta Freguglia che con tre frazioni equilibrate e di gran caratura tecnica conquista un ottimo 22° posto assoluto seguita dalla compagna di squadra, la torinese Alice Col, brava a chiudere al 24° posto a pochi secondi dalla compagna di Team. Al maschile si registra un altro podio per un atleta biellese, sempre abituato ai Titoli e alle medaglie in ambito nazionale e internazionale, Claudio Ramella Bagneri dopo il podio conquistato a Barberino del Mugello nel Triathlon Olimpico No Draft, conquista a Cervia l’Argento tra gli M7, nonostante una fastidiosa tracheite che non l’ha fermato nella sua prestazione sportiva.

Da sottolineare la prova di Marco Schiapparelli che nella categoria più numerosa (gli M2) dove erano ai nastri di partenza più di 110 atleti, manca il bronzo per pochissimi secondi, con una gara e una prestazione veramente top, peccato che, un problema in zona cambio (non da lui causato), gli abbia fatto perdere quei pochi secondi che probabilmente gli sono costati il podio.

Piazzamenti di rilievo per il foltissimo gruppo degli Age Group: Andrea Pirana, Leo Vairetto, Sergio Pordenon, Stefano Interlandi, Massimo Ceolaro, Andrea Polito, Andrea Ramella Pollone e Alberto Belli tutti protagonisti nel partecipatissimo evento nazionale. Tra i giovanissimi si registra una gara superlativa del torinese Enea Demarchi che per pochissimi centesimi non abbatte il muro dell’ora di gara, chiudendo la sua fatica in 1h00’00” e 75centesimi, ottime le gare del vigevanese Giacomo Gangi e dell’arquatese Mirco Pordenon rispettivamente 33° e 47°.

Ancora Finisher e in crescita Filippo Gai e Marco Sabbatini. Domenica 2 ottobre si sono disputati i Campionati Italiani di Staffetta Mista 2+2 e di Coppa Crono di Triathlon Sprint. Valdigne Triathlon ha schierato ben 5 Staffette Miste e 3 Team di Coppa Crono che hanno consentito a ben 38 atleti di calcare il campo gara dei Campionati Italiani. Nel Campionato Italiano di Staffette 2+2 (ogni atleta doveva percorrere a staffetta 300m-5km-1,5km), grande prestazione della Staffetta composta da Ragazzo-Mazzer-Bajo-Crestani che ha conquistato uno stupendo 5° posto.

Molto positive le altre staffette composte da: Cappelli-Cibin-Giuliano-Maculan (19°); Demarchi-Turbiglio S.-Gangi-Antoniotti (23°); Col F.-Sabbia L.-Turbiglio P.- Pordenon E. (32°), Pordenon M., Freguglia, Gai F., Col A. (40°). Un particolare plauso ai giovanissimi che hanno dato tutto in questa gara veramente spettacolare dando anche riscontri cronometrici di tutto rispetto. In Coppa Crono femminile su distanza Sprint (750m-20km-5km) il Team composto da Costamagna Degiugno-Speroni-Stangalino e Zorzolo è giunto 4° con una prova maiuscola, in una competizione dove i team sul podio avevano un’età media decisamente inferiore a quella del Team verde-turchese oro.

Tra gli uomini prova tra i team di vertice per il Team composto da Nitti-Pirana-Schiapparelli e la squadra composta da Belli-Interlandi-Ramella Bagneri e Ramella Pollone ha completato il successo di squadra di Valdigne Triathlon. Domenica 2 ottobre, a Barcellona nel 70.3 IronMan ancora un traguardo da Finisher conquistato dal lunghista Danilo Zambon che ha chiuso anche con un positivo riscontro cronometrico.

Sabato 1 ottobre 2022 si sono svolti, nella stupenda località di Molveno in Trentino, i Mondiali X TERRA, manifestazione apicale per gli amanti del Triathlon off-road, a difendere i colori Azzurri e di Valdigne erano presenti il Campione Italiano Michele Bonacina e il giovane Elia Ranzo Babili. Bonacina ha ottenuto il 18° posto mondiale e Babili il 40° posto nella gara Open. Complimenti per le ottime prestazioni in una gara dove il fango l’ha fatta da padrone e ha provocato non pochi problemi ai numerosissimi partecipanti giunti da ogni parte del mondo.

Domenica 2 ottobre l’instancabile Michele Bonacina ha bissato la gara positiva del giorno precedente classificandosi, con una gara di altissimo livello, 8° nel Mondiale di Short Track, veramente una stagione da incorniciare per l’atleta lecchese di Valdigne Triathlon. Ora il focus degli atleti e degli appassionati di Triathlon si sposta sulle ultime gare di stagione e sui Mondiali IM di Kona alle Hawaii dove parteciperanno per Valdigne Traithlon il Coach IM Stefano Massa e Andrea Polito.