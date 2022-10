Pietro Micca, Marcia Alpina a Pratetto

Terminato il campionato regionale individuale, la marcia alpina offre, a chi vuol camminare in un magnifico scenario autunnale, la possibilità di provare questa attività sportiva che, oltre a farti respirare aria pulita, ti permette di tonificare la muscolatura, rinforzare il fisico e la mente il tutto all’interno di sentieri immersi tra i boschi e le montagne del nostro amato biellese.

A dare questa opportunità sarà la Pietro Micca Biella, domenica 9 ottobre al Pratetto di Tavigliano attraverso la loro gara sociale, manifestazione libera a tutti, dove chi vorrà capire come funziona la marcia alpina di regolarità, potrà farlo insieme agli atleti FIE di diverse Associazioni piemontesi.

Il programma della manifestazione prevede Giovedì 6 ottobre ore 20 il termine per l’iscrizione tramite l’indirizzo E-Mail: cronogarebiellese@gmail.com, per i non tesserati FIE è necessario comunicare il nome, cognome e codice fiscale per l’assicurazione. Chi non riuscisse ad iscriversi tramite posta elettronica, potrà farlo anche domenica mattina prima della partenza. Il costo dell’iscrizione è di €5 per i tesserati, €5 + €2 per l’assicurazione per i non tesserati. Domenica 9 ottobre ritrovo ore 8 presso località Piane di Pratetto di Tavigliano, ore 8,30 partenza primo concorrente.

Al termine della gara, alle ore 11,45 si celebrerà la Santa Messa nella Cappelletta della capanna Volpi, con la partecipazione del coro Monte Mucrone, al termine la premiazione della gara, ai primi tre classificati borsa con prodotti alimentari, a tutti gli altri pacco gara. Verso le ore 13 per chi desidera pranzo presso il circolo Le Piane di Pratetto, costo € 25, è gradita la prenotazione all’atto dell’iscrizione. Al pomeriggio saranno offerte le caldarroste.