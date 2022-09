2 equipaggi Rally & Co al Rally Elba storico, FOTO

Penultimo atto del campionato italiano rally auto storiche per gli equipaggi targati Rally & Co che il prossimo weekend parteciperanno alla 34° edizione del Rally Elba valido anche per il campionato europeo.

Con il numero 128 sulla consueta Ford Escort rs gruppo 4 al via Pierluigi Porta e Giuliano Santi (i più assidui frequentatori del campionato italiano) mentre con il numero 132 sulle portiere ci saranno Enzo Borini e Aldo Gentile che sulla Opel Ascona sr 2000 affronteranno i 135 km di prove cronometrate suddivisi in 10 prove speciali come sempre tra le più impegnative, belle e suggestive di tutti i rally in calendario.

Partenza questa sera, giovedì 22, come sempre dalla splendido paese di Capoliveri ed arrivo previsto sabato sera con la tradizionale festa nel paese per festeggiare i vincitori della gara.