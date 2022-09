“Making Stories”, l'inaugurazione delle opere domani a Cittadellarte, FOTO

"Oggi presentiamo il primo progetto concreto Unesco”, ha esordito così l'assessore all'Unesco Barbara Greggio questa mattina giovedì 15 settembre in conferenza stampa in sala consigliare in Comune a Biella, in occasione della presentazione e l’esposizione delle opere di “Making Stories” che saranno esposte nel fine settimana a Cittadellarte.

In occasione del titolo di Città Creativa Unesco conferito alla città di Biella, i Giovani Imprenditori di CNA hanno deciso di realizzare ed esporre opere d’arte e di artigianato che sapessero raccontare al mondo il territorio Biellese. Un progetto, quello di “Making Stories”, da una lunga preparazione, a partire dal coinvolgimento delle scuole e dalla scelta degli istituti più in linea con l’idea progettuale. Hanno partecipato, oltre al Fablab Biella, il CnosFap d Vigliano, e gli istituti scolastici superiori l’Iis Gae Aulenti, l’Itis Q. Sella e l’Istituto Eugenio Bona. L'inaugurazione delle opere è in calendario domani alle 18 a Cittadellarte. La mostra sarà poi visitabile sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18.

A stimolare la creatività dei ragazzi partecipanti è stata l’artista Roberta Toscano con l’ausilio del suo collaboratore, Armando Riva. I Giovani Imprenditori di CNA si sono riservati invece un ruolo in cabina di regia. Il mondo dell’impresa, grazie alle aziende coinvolte, si è aggiunto in un secondo momento, per dare vita concretamente alle esposizioni.

Il sindaco di Biella Claudio Corradino durante la presentazione ha ribadito l'importanza del tessuto imprenditoriale per Biella, in particolare delle medie e piccole imprese. “Making Stories” - spiega Andrea Valentini, Presidente Giovani Imprenditori CNA Piemonte- è un progetto ambizioso, sfidante e impegnativo che domani vedrà finalmente la luce e ci darà la possibilità di trasmettervi le tante storie di questo territorio, all’intera comunità Unesco”.

A entrare più nel dettaglio delle opere è stato invece Matteo Buranello, coordinatore del progetto Making Stories per i Giovani Imprenditori di CNA Biella, che ha raccontato come le installazioni artistiche sono opere di arte contemporanea, ma entrerà in gioco anche la realtà aumentata con una fruizione sia multisensoriale, sia multimediale dell’opera. Con l’utilizzo di uno smartphone, grazie ad una applicazione dedicata, si potrà interagire con le opere, che avranno una loro collocazione nell’universo digitale.