A pochi giorni dal prestigioso premio alla carriera ricevuto a Roma — il riconoscimento in memoria di Pier Paolo Pasolini — arriva un nuovo e importante traguardo per il poeta e autore Luca Stecchi.

L’Accademia Internazionale di Roma ha infatti conferito a Stecchi il titolo di Accademico Onorario ad honorem, cum laude, riconoscendo il valore umano, artistico e culturale del suo percorso.

Un’onorificenza che giunge in un momento particolarmente significativo della sua carriera e che sottolinea la continuità e la profondità del suo impegno nel panorama culturale contemporaneo. Il conferimento rappresenta non solo un tributo alla sua produzione letteraria, ma anche alla sua capacità di trasformare l’esperienza personale in espressione artistica condivisa.

Motivazione del presidente e critico letterario dott. Mauro Montacchiesi

Scrittore e poeta, Luca Stecchi si distingue per una produzione ampia e intensa, composta da opere multimediali, libri e centinaia di poesie. La sua visione della poesia, spesso definita come “profumo di vita”, riflette un approccio autentico e profondamente umano alla parola.

Determinante, nel riconoscimento attribuito, è anche il suo costante impegno nel sociale e nella promozione culturale. Nel corso degli anni, Stecchi ha infatti contribuito attivamente alla diffusione di valori quali solidarietà, dialogo e partecipazione, anche attraverso iniziative culturali e ruoli di responsabilità nel terzo settore.

Particolarmente rilevante è inoltre il suo ruolo come Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Città di Varallo – Emozioni Poetiche”, attraverso il quale ha saputo valorizzare e stimolare l’espressione artistica di numerosi autori.

La motivazione del conferimento evidenzia come il suo percorso sia segnato da sfide personali trasformate in forza creativa, rendendo la sua voce poetica ancora più incisiva e significativa.

Con questo ulteriore riconoscimento, l’Accademia Internazionale di Roma celebra dunque un autore capace di unire sensibilità artistica, impegno civile e profondità emotiva, consolidando il suo ruolo nel panorama culturale contemporaneo.