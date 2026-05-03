Ex biblioteca di via Pietro Micca: slitta la fine lavori, il cantiere chiude a maggio

Si allungano i tempi dei lavori di riqualificazione dell’ex biblioteca di via Pietro Micca a Biella. Con una recente determinazione dirigenziale, il Comune ha disposto una proroga di 60 giorni dei termini contrattuali per il completamento dell’opera, che vede come nuova data fine lavori il 23 maggio 2026, una scadenza che resta in ogni caso compatibile con i vincoli imposti dal PNRR, che prevedono il completamento degli interventi entro il 30 giugno 2026.

A rallentare il cantiere finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Missione 5 dedicata a inclusione e coesione sociale sarebbero alcune criticità emerse in corso d’opera, tra cui la necessità di bonifica di materiali contenenti amianto, il rinvenimento di una cisterna interrata di gasolio e l’attesa di autorizzazioni da parte della Soprintendenza per alcuni interventi interni. Ulteriori difficoltà operative sono derivate dalla gestione delle aree di cantiere, temporaneamente utilizzate per lavori legati al teleriscaldamento, e dalla rimozione di materiali presenti nel sottotetto dell’edificio.

Il progetto, che prevede la rifunzionalizzazione dell’edificio per ospitare i servizi sociali in una sede unificata, rientra negli investimenti di rigenerazione urbana volti a contrastare situazioni di degrado ed emarginazione. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 940 mila euro, è finanziato in gran parte con fondi europei “Next Generation EU”.

Nella determina l’amministrazione comunale sottolinea come la proroga non comprometta il raggiungimento degli obiettivi fissati dal finanziamento europeo, e ribadisce l’importanza strategica dell’intervento, destinato a migliorare l’offerta dei servizi sociali cittadini e a restituire alla comunità un immobile attualmente inutilizzato.

L’operazione rappresenta un tassello significativo nel più ampio programma di rigenerazione urbana, con cui il Comune di Biella punta a valorizzare il patrimonio pubblico e rafforzare la coesione sociale sul territorio.

L’ex biblioteca di via Pietro Micca aveva chiuso i battenti a fine febbraio 2016 per consentire agli addetti di concentrarsi sul trasferimento del patrimonio librario. La nuova sede, in piazza Curiel, era stata inaugurata poco dopo, il 16 marzo dello stesso anno, aprendo un nuovo capitolo per la vita culturale della città.

Ora quel complesso, rimasto per anni vuoto e dimenticato, si prepara a tornare al servizio dei biellesi. E ora, al posto degli scaffali colmi di volumi troveranno posto uffici e sportelli dei Servizi sociali.