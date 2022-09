A Occhieppo arrivano i venerdì Cult

Sergio Roda, Carlo Ceccon, Katiuscia de Pieri sono solo alcuni degli ospiti che saranno protagonisti ai venerdì culturali di Occhieppo Inferiore a Cascina San Clemente dal 22 settembre al 28 ottobre. Occhieppesi Doc ma non solo, saliranno sul palco per rendere il Comune della Valle Elvo protagonista con la sua storia e i suoi "saperi".

Volontà dell'amministrazione Mosca, ideatrice dell'iniziativa che si chiama "Cult. Occhieppo Inf", è trasmettere e fare conoscere la storia di Occhieppo Inferiore.

Nel dettaglio, la prima serata sarà il 22 settembre, in compagnia di Sergio Roda storico, professore emerito dell’Università di Torino, che nella serata ricostruirà le vicende dei membri della famiglia Schiaparelli e le relazioni che ebbero con il clima culturale internazionale tra ‘800 e ‘900. L'appuntamento nella serata d'inaugurazione sarà alle 18,30 con i saluti della sindaca Manica Mosca, quindi proseguirà con l'intervento del professor Roda, per terminare con un aperitivo-cena offerto dall'amministrazione.

Le altre serate saranno tutte alle 20,30. L’Occhieppese Carlo Ceccon, vincitore del premio Mondadori 2018 “Romanzi in cerca d’autore”, si racconterà al suo pubblico e presenterà il suo ultimo libro; Katiuscia De Pieri, esploratrice urbana biellese, ci mostrerà immagini di quanto ancora sopravvive “fuori”, anche dalla nostra memoria; il biellese Fabio Girelli, autore pluripremiato di libri gialli e tra i fondatori di Torinoir, presenterà il suo ultimo libro vincitore del premio Ceresio in giallo; Michele Valli ci coinvolgerà nel reportage del suo recente avventuroso viaggio compiuto da solo in bicicletta da Occhieppo Inferiore in Armenia e per finire Giulio Pavignano, presenterà il suo romanzo giallo imperniato sulla ricerca di un serial killer che si ispira ad alcuni personaggi della Divina Commedia.

La sindaca ha anche pensato al seguito delle serate Cult. "In primavera proporremo un nuovo progetto - spiega Monica Mosca - che questa volta vedrà protagonisti gli artigiani che presenteranno l'eccellenza del territorio".