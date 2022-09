Riparte a Biella il basket femminile

Con l'inizio di settembre, riprendono le attività del Basket Femminile Biellese. Il primo giorno del mese si aprono le porte della palestra Salesiani e tutte le ragazze, sia della prima squadra che delle giovanili, riprendono a correre e prendere confidenza con la palla a spicchi. Inizieranno le Under sotto la guida dei coach Merlo e Riccini, seguite dalla squadra senior, anche quest'anno targata Bonprix, con un programma misto di preparazione atletica e allenamento tecnico.

Con un roster ancora in evoluzione, la Bonprix Bfb parteciperà al campionato di Serie C, sicuramente intenzionata a farsi valere contro ogni avversario. Anche le "sorelline" delle giovanili, dopo la notevole crescita dello scorso anno, riprenderà il percorso per poter sempre di più imporsi a livello regionale. Nel frattempo la Bfb apre le porte a tutte quelle ragazze che vogliono avvicinarsi al basket e provare a divertirsi con la palla a spicchi.