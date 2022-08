Il Basket in Italia





Il Basket è uno sport molto seguito in tutto il mondo, intorno a questo gioco girano miliardi di euro tra diritti tv, pubblicità e scommesse.

L’Italia ha una grande tradizione in quasi tutti gli sport ed è competitiva a livello mondiale, nel basket i risultati a livello mondiale non sono mai stati soddisfacenti.

Nonostante gli innumerevoli alti e bassi di questi ultimi anni, nel basket la nazionale azzurra ha visto nel tempo protagonisti sul parquet molti atleti di assoluto valore.

A cavallo fra gli anni 70-80 e nel più recente passato il basket italiano è riuscito a sfornare talenti cristallini e campioni assoluti riconosciuti anche a livello mondiale.

Andiamo a vedere i 3 migliori giocatori di basket italiani di tutti i tempi.

Dino Meneghin

Alla prima posizione non possiamo far altro che piazzare il Dino nazionale. Dino Meneghin è stato colui che ha portato il basket italiano ad un livello superiore.

Parlare dei suoi successi meriterebbe un intero sito web. Nella sua carriera ha flirtato anche con la NBA, è stato il primo giocatore italiano a essere chiamato al Draft NBA, ma non ha mai giocato oltre oceano.

E' l'unico giocatore italiano a aver avuto il privilegio di essere inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di Springfield.

Difficilmente ci sarà un giocatore più determinante e migliore di Diego Meneghin.

Pierluigi Marzoratti

Per quasi 20 anni è stato uno dei migliori playmaker in europa e non solo. Punto cardine della nazionale a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 ha conquistato con la maglia azzurra ben tre bronzi e un oro ai campionati europei, con l'aggiunta di una medaglia d'argento olimpica nell'edizione dei giochi del 1980 a Mosca.

Con la maglia di Cantù ha vinto praticamente tutto, due scudetti, ben quattro coppe Korac, quattro Coppe delle Coppe, due coppe dei Campioni e due coppe Intercontinentali.

693 Presenze con il club e ben 278 con la maglia della nazionale italiana.

Antonello Riva

Anche qui siamo sempre a Cantù, debutto in serie A ad appena 16 anni nel 1977. Grazie alla sua innata capacità realizzativa è il miglior marcatore azzurro di tutti i tempi, sia considerando le squadre di club che la nazionale.

Il secondo classificato è Dino Meneghin staccato di oltre 900 punti realizzati. Con la maglia azzurra nelle sue 207 presenze ha vinto l'oro agli Europei del 1983 e l'argento nell'edizione casalinga nel 1991.

La sua carriera è legata anche a Milano con la quale vinse la coppa Korac nella stagione 1992-1993. Nel 2002, dopo aver disputato ben 25 stagioni in Serie A, approda a Rieti in B

Eccellenza in quella che sarà la sua ultima squadra da professionista. In questa squadra avrà l'occasione di giocare a fianco di suo figlio Ivan Riva, fatto che dimostra la straordinaria costanza di rendimento anche sulla soglia dei 40 anni.