Calcio, nuovi arrivi al Cossato: ecco chi sono

Città di Cossato incontenibile sul fronte dei nuoi arrivi. Il direttore sportivo ha Mortarino ha concluso un accordo con il centrocampista Pietro Botto Poala e il portiere Francesco Mastrorillo.

Botto Poala, classe '97, indosserà la maglia gialloazzurra del Cossato portando l'esperienza pluriennale vissuta nella categoria dell'Eccellenza. Ex di Biellese e di Oleggio, Botto Poala è un centrocampista tecnico e con un'ottima visione di gioco. Mastrorillo, invece, è invece cresciuto nel settore giovanile del Torino, facendo tutta la trafila nei granata. In prima squadra è passato agli Orizzonti United e all’Alicese, in Eccellenza, per poi approdare in Serie D.