Cordar Biella, Martinazzo confermato Presidente

Oggi mercoledì 29 aprile si è tenuta a Città Studi l’assemblea dei Soci di Cordar spa Biella Servizi, durante la quale i rappresentanti dei comuni biellesi hanno approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile di 2.283.964 €.

Il Presidente Martinazzo ha richiamato gli ottimi risultati conseguiti da Cordar che, oltre ad aver registrato una chiusura di bilancio positiva, ha realizzato importanti investimenti in opere del servizio idrico senza ricorrere a nuovi finanziamenti, avvalendosi della liquidità generata internamente. Inoltre il 2025 ed i primi mesi del 2026 sono stati dedicati ad un’intensa attività finalizzata alla costituzione del Gestore Unico ed allo stato attuale si possono osservare i primi risultati concreti dei progetti avviati.

In considerazione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha poi proseguito con la nomina dei nuovi Consiglieri, confermando alla Presidenza Gabriele Martinazzo, affiancato da Laura Leoncini, a garanzia della continuità ormai consolidata. Con loro è stato inserito il commercialista biellese Dott. Carlo Maggia.

Il Presidente ha espresso formale ringraziamento all’Avv. Squaiella, membro uscente del CdA, per la collaborazione dell’ultimo triennio.

Cordar Biella, nel mantenimento del proprio primario obiettivo di garantire all’intera Utenza elevati standard di efficienza e qualità, conferma l’impegno a perseguire il costante miglioramento del servizio, in ottica di ottimizzazione e crescita continua.