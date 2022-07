Tromba d'aria si abbatte su Chiavazza, vola via tetto di palazzina: torna la paura del maltempo nel Biellese FOTO e VIDEO

Il maltempo torna a spaventare il Biellese. Una violenta (e improvvisa) tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una palazzina di Chiavazza, situata in via Lorenzo Cucco: secondo il drammatico racconto di diversi residenti della zona, si sarebbero registrate fortissime folate di vento accompagnate da un botto terrificante che ha allarmato l'intero quartiere.

Parte della copertura dell'edificio è venuta via e si è schiantata nel cortile interno, a pochi passi dai garage. Inoltre, molti detriti sono finiti nei balconi. Stando alle prime informazioni raccolte, tre appartamenti sarebbero gravemente danneggiati, con infiltrazioni d'acqua nei locali. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'area interessata. In mattinata, si farà la conta dei danni. Fortunatamente non si registrano feriti.