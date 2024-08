Downburst a Chiavazza, vola via parte del tetto di una palazzina (foto e video di Mattia Baù, Mauro Benedetti e Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Il violento downburst che si è abbattuto a Chiavazza ha colpito in pieno anche una palazzina di via Lorenzo Cucco. Parte del tetto, infatti, è volata via. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autoscala.

Sono in arrivo anche i tecnici di Arpa Piemonte. Sull'asfalto sono precipitati calcinacci e altro materiale. Non è la prima volta che la zona viene colpita dal maltempo: già nel luglio 2022 l'altro palazzo aveva subito danni a causa sempre di un intenso nubifragio.