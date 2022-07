Palazzina di Chiavazza investita da tromba d'aria, le immagini dall'alto sono impressionanti (foto e video di M. Benedetti per newsbiella.it)

Si sono concluse nella notte le operazioni di messa in sicurezza della palazzina di Chiavazza, investita in pieno da una tromba d'aria (leggi qui) nella notte appena trascorsa. Le forti raffiche di vento hanno letteralmente scoperchiato parte del tetto, finito nel cortile interno e nelle vie adiacenti. Non è ancora nota la stima effettiva dei danni ma, a giudicare dalle foto col drone, sembrano notevoli. Le immagini dall'alto raffigurano un quadro desolante della situazione.