Cura della persona a Mongrando: presentati i laboratori di attività motoria

Si terrà mercoledì 22 aprile 2026, dalle 9.30 alle 12.30, a Mongrando, nella sala della Biblioteca Comunale con ingresso dal retro, in via Roma 40, il laboratorio di attività motoria inserito nel percorso di co-progettazione “Domiciliamo & Progetto Attiviamo la Comunità”, all’interno del progetto “Cura della Persona”.

L’iniziativa è presentata come un momento dedicato alla cura del proprio corpo attraverso un’attività fisica preventiva e terapeutica, che integra esercizi mirati, tecniche di respirazione e lavoro sulla postura.

La prenotazione è consigliata. Per informazioni è possibile contattare il numero 329 3943133. Ulteriori riferimenti sono disponibili al numero verde 800184723.