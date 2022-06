Alba Marina, la festa slitta per lutto: “Ci stringiamo al dolore delle famiglie di Carmine, Raffaele e Alessandro”

Slitta di una settimana la festa dell'Alba Marina a Valdengo. Troppo doloroso prendervi parte ad quasi una settimana dalla tragica scomparsa di Carmine Marotta (21 anni), Alessandro Messina (17 anni) e Raffaele Petrillo (16 anni) nel terribile schianto di Busonengo.

Lo annunciano gli organizzatori di Night Vibes Events che si “stringono vicino alle famiglie dei ragazzi biellesi deceduti nell'incidente stradale e per questo insieme ai gestori del Centro Sportivo Alba Marina abbiamo deciso di rinviare la serata di venerdì 10 giugno a venerdì 17 perché ci è sembrato inopportuno festeggiare in questo momento di dolore per tutta la città. Grazie per la comprensione”.