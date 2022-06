Party Sport 2022, poco meno di 800 i bambini oggi a Gaglianico FOTO

Più di 300 bambini oggi a Gaglianico per il Party Sport 2022 - Foto D. Finatti per newsbiella.it

Poco meno di 800 bambini hanno partecipato oggi in piazza della Repubblica a Gaglianico al Party Sport 2022, la giornata voluta da 13 comuni del Basso Biellese per unire il mondo associazionistico e far provare ai bambini le varie discipline sportive.

Gaglianico, Benna, Borriana, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Massazza, Ponderano, Salussola, Sandigliano, Verrone, Villanova, sono le 13 amministrazione promotrici dell'iniziativa, a cui hanno partecipato anche i 3 istituti scolastici presenti sul territorio.

“Una giornata magnifica – afferma l'Assessore allo Sport di Gaglianico Mario De Nile – con i bambini che sono arrivati anche da Biella, oltre che dai 13 paesi prmotori”.

L'anno prossimo il testimone della location del “Party Sport” passerà a Cavaglià.