Bocce, in evidenza Ternenghese Ronchese nella gara sperimentale di Valdengo

Ternenghese Ronchese pigliatutto nella gara sperimentale organizzata dalla società Bocce Valdengo, che si è conclusa mercoledì scorso. La particolarità della gara era che il pallino era inamovibile e doveva restare sempre nella stessa posizione dopo il lancio.

In finale due coppie (CD) della società di Ternengo, ha vinto quella composta da Alessio Pellielo, Claudio Canepa, 9-5, su quella composta da Carlo Gregoletto, Renzo Tonella. Sul terzo gradino del podio e si sono piazzate: Bocce Valdengo con Angelo Crappa, Sergio Banderè e Jolly Club con Daniele Ballardin, Corrado Chiarletti.

Ha arbitrato Paolo Carrera.