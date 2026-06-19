 / SPORT

SPORT | 19 giugno 2026, 08:10

Bocce, in evidenza Ternenghese Ronchese nella gara sperimentale di Valdengo

Bocce, in evidenza Ternenghese Ronchese nella gara sperimentale di Valdengo

Bocce, in evidenza Ternenghese Ronchese nella gara sperimentale di Valdengo

Ternenghese Ronchese pigliatutto nella gara sperimentale organizzata dalla società Bocce Valdengo, che si è conclusa mercoledì scorso. La particolarità della gara era che il pallino era inamovibile e doveva restare sempre nella stessa posizione dopo il lancio. 

In finale due coppie (CD) della società di Ternengo, ha vinto quella composta da Alessio Pellielo, Claudio Canepa, 9-5, su quella composta da Carlo Gregoletto, Renzo Tonella. Sul terzo gradino del podio e si sono piazzate: Bocce Valdengo con Angelo Crappa, Sergio Banderè e Jolly Club con Daniele Ballardin, Corrado Chiarletti. 

Ha arbitrato Paolo Carrera.

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore