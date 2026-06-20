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SPORT | 20 giugno 2026, 07:00

Bocce, boom di iscrizioni per le gare del circuito Alto Piemonte: la soddisfazione del consigliere regionale Gaudino

Bocce, boom di iscrizioni per le gare del circuito Alto Piemonte: la soddisfazione del consigliere regionale Gaudino

Bocce, boom di iscrizioni per le gare del circuito Alto Piemonte: la soddisfazione del consigliere regionale Gaudino

Il consigliere regionale Antonio Gaudino interviene per esprimere la sua personale soddisfazione per quanto riguarda lo svolgimento della gare del circuito Alto Piemonte di cui fanno parte i comitati di Biella, Domodossola, Novara e Vercelli.

"A differenza di altri comitati non abbiamo ancora annullato nessuna gara per mancanza di iscrizioni ma la sorpresa  è il circuito delle gare  della coppa Alto Piemonte, già arrivato  a contare  948 iscrizioni dopo sette prove delle sedici previste. Una partecipazione mai così alta da quando il circuito è stato creato sei anni fa. Sono contento  per le categorie partecipanti,  C e D, che sono la base portante della Federazione Italiana Bocce".

Sante Tregnago

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