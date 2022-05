L’Asd Skating Biella ancora una volta sul gradino più alto del podio

Nelle giornate di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio al Palapajetta si è svolto il secondo trofeo regionale AICS e ancora una volta le atlete della asd Skating Biella sono salite sul gradino più alto del podio.

Nelle due giornate di gare più di 180 atleti si sono alternati sul parquet biellese: nella mattinata si sono esibite le atlete con la solo dance e le coppie danza, il pomeriggio invece è stata la volta delle gare di libero.

La prima biellese a cercare il parquet di casa è stata Lucrezia Recupero, che in una gara non facile visto gli ottimi punteggi ottenuti dalle avversarie, entra in pista concentrata e soprattutto convinta delle proprie capacità ed a tutti tre i giudici, nel contenuto artistico, strappa il punteggio pieno di 8,0 che le permette per la quarta volta di salire sul gradino più alto del podio.

Sempre nella giornata di sabato, anche la gemella, Maria Elena Recupero esegue un ottimo disco di gara, che con la precisione chirurgica e l’eleganza che la contraddistinguono riesce a portare a casa il quarto oro stagionale.

Domenica, invece è stata la volta della più piccina del trio, Annarita Paraggio classe 2008 che, sbalordisce giudici ed avversarie ed anche lei conquista la medaglia d’oro.

Sabato 14 e domenica 15 maggio invece altre sette atlete parteciperanno a Castelletto d’Orba (AL) ad un altro trofeo regionale organizzato sempre da AICS.

Mentre il trio formato da Recupero Lucrezia, Recupero Maria Elena e Paraggio Annarita sabato 21 e domenica 22 maggio saranno impegnate nei ragionali UISP, che ancora una volta si terranno nella nostra città e permetterà loro di staccare il lasciapassare per i campionati nazionali UISP in programma i primi giorni di luglio a Mirandola (MD).

Le ragazze sanno però bene che per ottenere risultati così importanti è necessario sottoporsi ad allenamenti e stage in modo da arrivare pronti alle gare, infatti il 29 maggio si sottoporranno ad una giornata di stage per preparare il disco per i campionati nazionali MSP che si terranno a Rimini tra il 23 ed il 26 giugno.

Dopo il periodo di stop causato dal covid, la ripresa quest’anno è stata davvero sbalorditiva, ben 3 gare di interesse regionale a Biella, che ha portato numerose persone nella nostra città, facendo registrare nei giorni di gara il tutto esaurito nei principali hotel cittadini.

Grande soddisfazione anche per gli allenatori Alessia ed Emanuele Marelli che hanno visto crescere sia sportivamente che psicologicamente le proprie atlete, tanto da riuscire a gestire ottimamente la competizione sia da un punto di vista atletico che mentale.

Ovviamente con una stagione come questa, sempre sulla cresta dell’onda, per il prossimo anno gli obiettivi sono ancora più ambiziosi, ed il presidente Barbara De Pieri confessa che nel 2023 tenteranno di portare i campionati nazionali nella nostra città: “siamo coscienti che il nostro sia un progetto molto ambizioso, ma siamo anche convinti che con un campionato nazionale porteremmo moltissime persone nella città, dando quindi una grande possibilità al territorio biellese in quando restando più giorni potranno visitare tutte le nostre bellezze ed assaporare tutti i prodotti tipici”.