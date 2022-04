Ginnastica Estetica, incetta di medaglie per la Pietro Micca a Chiari

Chiari, domenica 3 aprile, le atlete della Pietro Micca calcano la pedana lombarda per la seconda prova del Campionato Italiano di Ginnastica Estetica di Gruppo. Sono due le squadre biellesi che si cimentano nel livello internazionale del campionato, il team junior composto da Monguzzi Angelica, Rizzo Emilia, Stievano Claudia e Sansone Chiara, insieme alla squadra senior rappresentata da Barichello Emilia, Ferraro Fogno Rachele, Massolin Martina, Rosso Carolina, Tosetto Elisa e Turetta Mia.

Le due squadre, che già durante la prima prova di campionato avevano ricevuto apprezzamenti dagli addetti ai lavori, ripropongono i loro esercizi al corpo giudicante, dopo un lungo lavoro di potenziamento e modifiche. Ottimi i risultati raggiunti: secondo posto e argento per il team junior, primo posto e medaglia d’oro per il team senior. Atlete e allenatrici emozionate dei risultati vincenti. Primo a scendere in pedana il team junior, con la sua composizione a tema flamenco. Angelica, Emilia, Claudia e Chiara partecipano alla competizione nel livello Short Program Internazionale e i risultati del duro lavoro fatto in palestra nelle settimane passate non si fa di certo attendere. Questa squadra, affiatata e compatta, conquista il corpo giudicante con eleganza e precisione; infatti, migliora il suo punteggio di oltre un punto rispetto alla prova precedente.

“Io e la tecnica Elisabetta Rosso, siamo orgogliose e soddisfatte del lavoro delle ragazze junior e del magnifico risultato” ci racconta la tecnica Federica Mercandino “Le ragazze si sono messe in gioco dopo la prima prova e la consapevolezza che hanno maturato nei confronti di questa nuova disciplina, rappresenta per noi un obiettivo raggiunto. Abbiamo ricevuto ottimi feedback dagli addetti ai lavori. La strada è sicuramente quella giusta.”

A chiudere la gara il team senior di Pietro Micca: Emilia, Rachele, Martina, Carolina, Elisa e Mia, le sei atlete propongono una composizione potenziata e più complessa rispetto alla prima prova. Questa squadra entra decisa e determinata in pedana, qualche errore, ma il risultato è comunque estremamente soddisfacente: primo posto in classifica. “La squadra senior presenta un programma articolato, con non poche difficoltà” ci spiega la tecnica Elisabetta Rosso “stiamo lavorando per migliorare tecnica e livello, per puntare a un punteggio finale competitivo sullo scenario internazionale. Stiamo sicuramente lavorando nella direzione giusta, abbiamo ricevuto complimenti e incoraggiamenti dagli addetti ai lavori. La strada è lunga, ma le nostre atlete sono coraggiose e determinate, con tanta voglia di dimostrare quanto valgono.” Il prossimo obiettivo delle squadre e delle tecniche è la finale di Campionato Italiano che si terrà a Vercelli il prossimo 22 maggio.