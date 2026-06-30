Gare e programmi al Golf Cavaglià FOTO

Silva nel Chimenti Store Trophy

Caldo protagonista nel weekend al Gc Cavaglià. Domenica 28 giugno si è disputato il Chimenti Store Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 37, 1° Netto Paolo Maza Cavaglià 38, 2° Netto Mario Protto Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 38, 2° Netto Andrea Torricella Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Ralf Laudwein Laghi 39. 2° Netto Fabrizio Ruffino Cavaglià 38. 1° Ladies Renata Torazzo Cavaglià 36. 1° Seniores Marino Tesser Laghi 37.



Tovo nel Green Pass Card Trophy

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato il Green Pass Card Trophy (Stableford singola 18 buche 2 categorie) circuito con semifinali e finali nazionali a ranking. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Davide Tovo Cavaglià 29, 1° Netto Alberto Dodi Laghi 42, 2° Netto Andrea Celori Laghi 42. 2a categoria. 1° Netto Adriano Padovan Carimate 42, 2° Netto Davide Pecoraro Cavaglià 40.



Magnani e Pancaldi nella 3a Apericup

Mercoledì al Gc Cavaglià si è giocata la 3a tappa del classico circuito serale estivo Apericup che anche quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale del circuito (validi i miglior 4 score su 6) un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Nel lordo successo di Giancarlo Magnani con 19 punti. Nel netto 1° Emanuele Pancaldi con 20 seguito da Michele Burgay con 20.

Prossima tappa si giocherà mercoledì 8 luglio.



Programma weekend al Golf Cavaglià

Il mese di luglio al Golf Club Cavaglià, si apre con un tris di appuntamenti.

Giovedì si giocherà il recupero della Prosecco Cup by Golf Settimo (18 buche Stableford 3 categorie - iscrizioni soci Cavaglià 20€, esterni 50€). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Sabato farà tappa l’Actionaid Golf Tour circuito benefico (18 buche Stableford – iscrizione soci 20€, esterni gara+green fee 80€ - a seguire premiazione e rinfresco) con premi speciali e ad estrazione. Gadget per tutti i partecipanti tris di palline Srixon. Prevista area ospitalità con degustazione e gara putting green per la raccolta di fondi con in palio un Orologio Festina.

Domenica appuntamento con il Torneo di Louisiane by LiguriaHomes Casamare – Mastikol (18 buche a coppie Stableford - iscrizioni soci Cavaglià 20€, esterni 80€) organizzato in collaborazione con Golf Sì. A tutti i partecipanti in omaggio un set di palline Srixon.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it