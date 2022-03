Festa dell’Atletica Provinciale Biella e Vercelli, ecco gli atleti premiati FOTO

Serata all’insegna dello sport a Occhieppo Inferiore per la Festa dell’Atletica Provinciale Biella e Vercelli. Diverse le società, insieme agli atleti, premiate nel corso della manifestazione che ha visto come primo intervento la sindaca Monica Mosca: quest’ultima ha ricordato la differenza tra lo sport e i suoi valori e la guerra che tutto distrugge. In seguito, ha preso la parola il comitato di Biella/Vercelli che conta 26 società e 1800 tesserati.

Poi, uno per volta, sono stati chiamati gli atleti di tutte le discipline. Tra le società, hanno ricevuto un riconoscimento l’Unione Giovane Biella, l’Atletica Stronese, il GSE Zegna e Bugella Sport, Tra gli atleti, invece, i premiati sono: per l’Atletica Santhià Edoardo Mazzucco (campioni provinciale); per l’Unione Giovane Biella Anna Bodo, Gaia Cherchi, Lodovica Chiorino, Francesca Mongiovetti, Emma Nardone, Francesca Romagnoli, Niccolò Chiesa, Alessio Crosa, Alessandro Farina, Stefano Grendese, Giacomo Martini, Stefano Mosca, Samuele Osti, Davide Panetta, Lorenzo Pascone, Andrea Peretto, Rosario Pintabona, Lorenzo Pusceddu, Alessandro Salogni, Pietro Sansalone, Leonardo Corcoy, Greta Morano, Tommaso Pozzi, Alessandro Quazza, Martina Ramella Ratin, Giulia Ricceri (campioni provinciale); Stefano Grendene, Rosetta La Delfa, Anita Laiolo, Lorenzo Pusceddu, Alessandro Quazza (premi per attività). Per l’Atletica Vercelli Matilde Brustio, Sofia Camoriano, Chiara Cavalchino, Francesca Cima, Angela Clementelli, Carolina Fontana, Annamaria Gozzano, Giada Salis, Amedeo Bagnis, Emanuele Bellanova, Idris Biancamano, Riccardo Bruna, Andrea Cariotti, Davide Dragotta, Paolo Orsetto, Moreno Saldana, Daniele Fornasiero (campioni provinciale); Emanuele Bellanova (premi per attività). Per l’Atletica Candelo Gregorio Pinotti (campioni provinciale).

Per GSA Valsesia Nicolò Lora Moretto, Sofia Brea (campioni provinciale); Nicolò Lora Moretto (premi per attività). Per l’Atletica Stronese Matilde Bonino, Giorgia Bruschi, Nicole De Nile, Lucrezia Filiberti, Marta Giromini, Eloisa Marsengo, Ludovica Megna, Sarah Moresco, Chiara Munaretto, Giorgia Oppezzo, Annalisa Pastore, Samuela Grosso, Arianna Reniero, Marta Toso, Marta Villanova, Anastasia Zucco, Marco Allafranchino, Gregorio Benedet, Irene Cappio, Lucia Crestani, Lorenzo Petterino, Diego Sola, Andrea Villanova (campioni provinciale); Matilde Bonino, Eloisa Marsengo, Sarah Moresco, Chiara Munaretto, Annalisa Pastore, Arianna Reniero, Anastasia Zucco (premi per attività). Per il GSE Zegna Aurora Barbero Vignola, Millica Travar, Silvia Nicola, Chiara Sala, Simone Giorlando, Matteo Margarini, Matteo Morisano, Gabriele Nicola, Giacomo Perincioli, Dejan Travar, Edoardo Ubertalli, Francesco Ubertalli, Riccardo Zaninetti, Federico Luini, Alessandro Zani (campioni provinciale); Martina Degaudenzi, Costanza Maria Moroni, Silvia Nicola, Chiara Sala, Dejan Travar, Millica Travar (premi per attività).

Per l’Atletica Gaglianico Gregorio Cavicchioli, Nadia Bertoglio, Eugenia Iacazio, Marina Martinazzo, Diego Poletto (campioni provinciale). Per Bugella Sport Yuri Cogotti, Lorenzo Farasin, Marco Fila Robattin, Francesco Negrone, Tommaso Bonino, Isabella Pastore, Silvia Signini (campioni provinciale); Silvia Signini (premi per attività). Infine Massimiliano Remus della California Sport & Fitness premio per l’attività.