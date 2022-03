Biella, al via la terza edizione della BI.Ultra FOTO e VIDEO

Circa 200 runners sono partiti ai nastri di partenza dell’ultramaratona biellese, organizzata dalla sezione Biella Running della Pietro Micca Biella e da Paolo Vialardi che, con il suo staff, hanno lavorato duramente negli ultimi mesi per creare un evento memorabile e per far sì che i partecipanti trascorressero un fine settimana all’ insegna dello sport.

200 gli iscritti alla 3ª edizione della BI.Ultra, l’ultramaratona di Biella, che oggi, sabato 26 marzo, si sono cimentati in tre diversi tipologie di gara: 6H, che finirà oggi alle 18:00, 24H ,che terminerà domani alle 13:00 e infine la 12H in versione notturna dato che si partirà a mezzanotte per poi finire alle 13:00. Inoltre, La BI.Ultra conserva una valenza tricolore anche nel 2022: sarà valida per il Campionato Italiano Iuta per le distanze delle 50 miglia e delle 100 miglia. Per ulteriori aggiornamenti vi diamo appuntamento alle 18:30 con i vincitori della 6H e le foto dei vincitori.