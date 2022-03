Rally & co, Leonardo De Grandi a Lonato go kart

Ottimo risultato per il piccolo driver di Postua Leonardo De Grandi al secondo round del 33°trofeo di primavera svoltosi sulla pista internazionale di go kart South Garda a Lonato sul garda nella categoria mini 60 nazionale.

Come di consueto sotto le insegne della scuderia biellese Rally & co, Leonardo si qualifica in 6°posizione sulla griglia di partenza arrivando settimo in gara 1 (prefinale) con la soddisfazione di aver siglato il miglior giro in gara, mentre nella finale coglie un ottimo risultato recuperando due posizioni dalla partenza (7°) tagliando il traguardo al fotofinish in 5°posizione assoluta