Skating Biella si impone a Novara, ecco le medaglie conquistate

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 marzo presso il Palazzetto Stefano dal Lago a Novara si è tenuta la terza rassegna interregionale “Memorial Renzo Zanchetta”: una competizione organizzata dalla ASD Gioca Pattinaggio Artistico e dall’Accademia Novara con circa 300 atleti presenti e 23 società partecipanti. Ancora una volta le atlete agoniste della Skating Biella hanno saputo imporsi portando alla società laniera parecchie medaglie.

Nella prima giornata di gare la prima a scendere in pista è stata la piccola Adele Recupero classe 2013 che in una nuova categoria riesce a portare a casa le sua seconda medaglia d’oro della stagione, nel pomeriggio in una categoria molto numerosa Siria Foglia Paruccin riesce a salire sul secondo gradino del podio, buona posizione anche per Sofia Riberno nella stessa categoria; Alessandra Monfrecola classe 2007 pattina un buon disco ma con alcune imprecisioni.

Domenica 20 marzo è stata la volta delle veterane dell’asd Skating Biella: Annarita Paraggio classe 2008 in una nuova categoria, con maggiori difficoltà ha purtroppo qualche incertezza e non riesce a salire sul podio, ottima prestazione di Lucrezia Recupero classe 2005 che nella sua categoria entra in pista per seconda e domina la gara fino alla fine aggiudicandosi l’oro, in splendida forma anche la sorella Maria Elena Recupero, anche lei in una nuova categoria pattina con la sua consueta eleganza e precisione, conquista pubblico e giuria e sale sul secondo gradino del podio.

Le atlete si stanno preparando alle prossime gare già in programma con impegno e dedizione, aumentando sia le ore di pattinaggio settimanali che le ore dedicate alla danza ed alla preparazione atletica: sabato 2 e domenica 3 aprile a Concadalbero (Pd), gara AICS per categorie, livelli, solo dance, coppie danza e coppie artistico al Palapajetta a Biella nei giorni 30 aprile e 1 maggio, AICS promozionale a Castelletto d’Orda (Al) nei giorni 14 e 15 maggio e una delle gare più attese della stagione: i regionali UISP sempre a Biella nei giorni 21 e 22 maggio grazie alla quale sarà possibile staccare il lasciapassare ai campionati nazionali.

Grande soddisfazione per gli allenatori Alessia ed Emanuele Marelli che ormai da parecchi anni seguono la squadra e le atlete a 360°, ma anche per per tutta la ASD Skating Biella sia per i risultati ottenuti dalle atlete ma anche perché per la prima volta ha organizzato gare d’interesse regionale nella città di Biella, portando quindi numerosi atleti con le loro famiglie a conoscere la nostra città.