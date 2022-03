Pallavolo, Biella Team Volley non sfonda a Giaveno

Un'altra sconfitta per il Botalla TeamVolley, in Serie D. La trasferta di Giaveno si è conclusa con un secco 3-0 per il sestetto di casa. La fortuna, in questo periodo, sembra aver voltato la spalle a Perissinotto e compagne, che sono state costrette a presentarsi nel Torinese con una squadra incerottata e rimaneggiata a causa di infortuni e malanni di stagione.



Il tutto dopo aver disputato una buona gara nel recupero infrasettimanale a Fenis, in casa della seconda forza del campionato, dove Lorenzon e compagne sono riuscite a conquistare un punto, arrendendosi solo al termine del tie-break.



«Siamo stati costretti ad improvvisare, cambiando in cabina di regia con Mondino e Lorenzon nel ruolo di opposto - spiega coach Marco Allorto -. Purtroppo le ragazze hanno pagato dazio: abbiamo sofferto in ricezione e di conseguenza non siamo riusciti a costruire validi attacchi. Di positivo ci portiamo a casa una buona progressione: all'inizio abbiamo fatto fatica, le ragazze sono scese in campo molto contratte, e il primo set è scivolato via, nel secondo abbiamo iniziato ad esprimerci su livelli decisamente migliori fino a giocarci il terzo parziale punto. Peccato che non siamo riusciti a spuntarla. Rimane l'amaro in bocca per una partita che poteva essere nelle nostre corde e che abbiamo dovuto affrontare così acciaccati».



PALLAVOLO GIAVENO - BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-14, 25-19, 26-24



TeamVolley: Mondino 7, Allorto, Vodopi 5, Lorenzon 11, Nanì 1, Scoleri 2, Perissinotto 3, Biasin 8, Valli (L).

Allenatore: Marco Allorto.



Come anticipato in apertura, martedì scorso, sempre in trasferta, ma questa volta a Fenis, le biancoblù hanno invece rischiato di fare lo sgambetto alla seconda della classe, cedendo alle padrone di casa del Pramotton Mobili Fenusma solo al tie-break. In panchina sedeva coach Paolo Salussolia, che così analizza il match: «Un punto per il quale avremmo fatto firma, poi, per come si è messa la partita c'è un po' di rimpianto. Nel primo set non ci hanno lasciato molto spazio, nel secondo e nel terzo, mettendoci un po' di precisione difensiva in più, lavorando meglio sui punti deboli dell'avversario siamo riusciti a rimetterci in quadro. A quel punto, però, è letteralmente "scoppiato" il nostro bagher, e quando perdiamo continuità di bagher non riusciamo più ad attaccare e ad essere efficaci, soprattutto in alcune rotazioni. Così, nel quarto parziale e nel tie-break abbiamo dovuto raccogliere le briciole. Peccato».



PRAMOTTON MOBILI FENUSMA - BOTALLA TEAMVOLLEY 3-2 (recupero disputato martedì 15 marzo)

Parziali: 25-20, 20-25, 19-25, 25-14, 15-5



TeamVolley: Lorenzon 9, Mondino 1, Vodopi 2, Pelliciari 14, Nanì 6, Scoleri 5, Cena, Perissinotto 12, Biasin 7, Valli (L).

Allenatore: Paolo Salussolia.



UNDER 14 ROSALTIORA - GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-10, 25-17, 25-16.