Oro e 4 bronzi per La Marmora

Questa settimana la Società Ginnastica La Marmora a livello regionale ha partecipato con tutte le sue sezioni e con un numero invidiabile di ginnasti, sicuramente il più numeroso tra le società partecipanti alle varie gare. Nell’Artistica Femminile che ha completato il Campionato regionale Gold Allieve, nella seconda fascia d’età, Beatrice Vialardi ha conquistato la medaglia di bronzo, non particolarmente in forma ma sempre sulla breccia ed Helena Garavaglia con l’ottava posizione ha migliorato il risultato delle prime due prove del Campionato.

Per l’ammissione al Campionato nazionale che si svolgerà a Napoli bisognerà attendere i risultati di tutte le Regioni per sapere quante ginnaste con la classifica unificata potranno accedervi. Le due lamarmorine sono in grado di ben figurare anche al Campionato nazionale per cui le tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone sperano che i punteggi ottenuti da entrambe le facciano rientrare nel fatidico numero delle migliori ginnaste d’Italia. Nel settore di Artistica Maschile, nel Campionato regionale individuale Gold della categoria Allievi di terza fascia, i ginnasti della La Marmora hanno condotto una gara nel complesso soddisfacente. Filippo Brazzale con un errore al corpo libero è salito sul podio al terzo posto, mentre al quarto posto si è classificato Vittorio Piccolo.

Edoardo Garrione che nella precedente gara si era classificato quinto purtroppo non ha potuto concludere la sua performance perché dolorante ad un ginocchio ed il tecnico Jacopo Vercellino ha preferito non farlo gareggiare al corpo libero per non creargli dei problemi. Così ha dovuto accontentarsi dell’ultima posizione in questa gara ma nella classifica finale data dalla somma delle due gare è risultato settimo. Nella quarta fascia Andrea Stomboli ha conquistato la medaglia di bronzo ma ha commesso alcuni errori al cavallo con maniglie. Tutti e quattro i ginnasti parteciperanno al Campionato Interregionale che si svolgerà ad Arcore.

La Ritmica si è presentata alla seconda prova del Campionato regionale Silver di Livello C nella categoria Juniores di secondo grado con Beatrice Frassà e Martina Mognaz. Il desiderio di migliorare il risultato della prima prova che non aveva soddisfatto nessuno, né le ginnaste e tantomeno le tecniche Silvia Bozzonetti e Beatrice Peretto, si è concretizzato e Beatrice Frassà si è classificata undicesima, Martina Mognaz, pur con un errore alla palla, è giunta ventiseiesima su quarantadue concorrenti. Proseguiranno ora nella preparazione per i prossimi appuntamenti agonistici. Ma il weekend ha riservato ancora delle soddisfazioni, questa volta con il settore della Ginnastica per Tutti.

Nella prima gara regionale di Promogym, il ginnasta della La Marmora Leonardo Lanza alla sua prima gara individuale si è avventurato con tre esercizi, corpo libero, fune e cerchio ed ha vinto. Non pago del risultato importante ottenuto, ha partecipato alla prima prova di Coppa Italia, gara a squadre in cui le tecniche Teresa Romano, Alessia Scardone e Cinzia Alberto hanno schierato Diana Biolcati, Margherita Gallo, Leonardo Lanza, Valentina Lucena Alves, Ginevra Moscone, Aurora Chiara Perino ed Olivia Zai, Allievi di prima e seconda fascia. Essendo di due fasce diverse hanno gareggiato nella categoria Open, la stessa delle squadre avversarie, che però erano formate da ginnaste di terza fascia Allieve e Junior. Per nulla intimorite, con lo sprone della più grande, Ginevra Moscone e di Leonardo Lanza, hanno conquistato la medaglia di bronzo e nella prossima gara, tra due settimane, miglioreranno ancora.