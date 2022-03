Lessona, riprende la marcia alpina di regolarità FOTO

Una giornata di sole ha caratterizzato la ripresa della marcia alpina di regolarità, 30 atleti provenienti da cinque Associazioni biellesi, G.S Genzianella, G.S Ermenegildo Zegna, Pietro Micca Biella, La Pero Cossato, G.E Lessona e APSS Abazia proveniente dal Veneto, si sono dati appuntamento a Lessona per onorare gli sforzi del G.E Lessona, la quale, come Associazione organizzatrice, ha voluto proporre la conoscenza del territorio lessonese caratterizzato da distese di vigneti e zone rurali di alto interesse turistico e culturale.

9,5 i chilometri del percorso suddiviso i 3 settori con due cambi media. Le medie non troppo impegnative hanno permesso agli atleti di perfezionare il passo in vista degli impegni di campionato regionale che inizierà domenica 3 aprile in Val Susa esattamente a Rosta.

Alla manifestazione, oltre al contributo sempre prezioso del Comune di Lessona, è stato per gli organizzatori un onore aver avuto la collaborazione di Biella e Buona, l’Associazione di produttori biellesi ha contribuito ad offrire i tre cesti andati ai primi tre classificati, prodotti a Km 0 di ottima qualità che favoriscono la conoscenza del nostro territorio.

La classifica non ha tenuto conto delle categorie Master, Amatori e Juniores, ed è risultata unica eccetto per quella dei ragazzi e base.

Buona la partenza per Coltro Alessandro, nuovo a questo sport, atleta del G.S Zegna che ha conquistato il gradino più alto del podio con sole 44 penalità. Alle sue spalle il giovane promettente atleta del G.E Lessona Saviolo Riccardo secondo con 50 penalità, terzo gradino per la veterana, ma sempre in gran forma, Catella Sonia del G.S Genzianella con 53 penalità.

Nota di merito per un atleta che ha fatto la storia della marcia: MIOLA LORENZO, pensava di appendere il cronometro al chiodo, ma, anche se ha superato gli ottanta, non manca di stupire, infatti, gareggiando nella categoria base, a conquistato il primo posto con 141 penalità.

Un applauso va fatto anche per la giovane Schena Nicole del G.S Zegna, unica atleta della categoria ragazzi, alla sua prima esperienza con la marcia di regolarità, qui non contano le penalità, avrà il tempo di imparare a contare e perfezionare il suo passo.

Prossima gara in calendario Domenica 27 marzo a Candelo: Quattro salti in baraggia. Gara promozionale libera a tutti, organizzata da La Pero di Cossato, si potrà gareggiare individuale, coppie e anche per famiglie, massimo 5 componenti, ritrovo ore 8 presso l’area picnic al fondo di via Castellengo.