Tanti runners a Donato per la 3° SerraMonti Trail, ecco i podi della 16 e 9 km FOTO

La calda giornata di sole ha accompagnato i tanti sportivi che si sono ritrovati questa mattina, 20 marzo, a Donato per la terza edizione del SerraMonti Trail. Due le gare in programma da 16 e 9 chilometri, insieme ad una camminata non competitiva per godersi il fantastico panorama.

Lorenzo Rostagno ha tagliato per primo il traguardo nella 16 km, seguito a ruota da Andrea Zucchiatti e Enrico Alfisi. Tra le donne, invece, Camilla Calosso ha ottenuto la prima posizione, avendo la meglio su Cristina Elena Masili e Monica Benatti. Nella 9 km, Stefano Linty e Martina Perot sono i vincitori della prova; a dividersi il resto delle posizioni Fulvio Mariotti e Lorenzo Piccolo nel maschile mentre Stefania Zanellato e Maria Luisa Tomaino nel femminile.

Soddisfatti gli organizzatori per la buona risposta di pubblico anche se “qualcuno ha pensato bene di rimuovere deliberatamente le bandierine di percorso in alcuni tratti. Non ci sono parole. Ci scusiamo con i partecipanti per l’accaduto”.