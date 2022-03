Biella-Piedicavallo, i gruppi alla partenza. Uniti nella corsa e nella voglia di normalità FOTO e VIDEO

C'era grande attesa in città: questa mattina, 20 marzo, circa 150 runners si sono dati appuntamento in Piazza Vittorio Veneto per prendere parte all'edizione numero 41 della Biella-Piedicavallo, la prima gara storica dell'anno su strada, in calendario nel Biellese.

Amici, gruppi, padre e figlio: sono tante le storie raccolte e racchiuse in un breve scatto fotografico. Ad unire tutte queste persone: la passione per la corsa e la voglia di tornare presto a respirare aria di normalità dopo due anni di emergenza pandemica.