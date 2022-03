L’APD Pietro Micca scala le classifiche: successi a Borgosesia e Montegrotto Terme

Sabato 12 e domenica 13 marzo, la ritmica dell’APD Pietro Micca si ritrova per calcare le pedane di ben due competizioni per il terzo weekend consecutivo. Si parla della seconda prova del Campionato Regionale Individuale Silver LA e LB e della seconda prova del Campionato Interregionale di Serie C.



Montegrotto Terme 13 marzo, si cimenta nuovamente nella seconda prova del campionato di Serie C la squadra composta da: Bocchino Francesca (classe 2006) al cerchio, Nelva Margherita (classe 2008) al nastro, Rizzo Sophie (classe 2008) alla palla e Sansone Asia (classe 2009) alle clavette. Riserva Meirone Letizia (classe 2009), ad accompagnarle le tecniche Marta Nicolo e Irina Liovina. Una prova di grande valore per le atlete nate e cresciute in casa Pietro Micca, che partono alla volta di Montegrotto sicure e preparate, il loro obiettivo: migliorare i punteggi e scalare la classifica. Riescono sicuramente nel loro intento, si posizionano al 13esimo posto dopo una gara di altissimo livello.



La direttrice tecnica, Marta Nicolo: “Siamo orgogliose delle nostre ginnaste. Un vivaio biellese sempre in crescita, abbiamo affrontato diverse valutazioni che ci hanno permesso di migliorare moltissimo il livello di preparazione delle ginnaste. I risultati si vedono, guadagnare due posizioni in classifica alla seconda prova è un risultato eccellente”. Borgosesia 12 e 13 marzo, II Prova del Campionato Individuale Silver livello LA LB. Scendono sabato e domenica sul campo gara ben otto ginnaste, che difendono con onore i colori della propria società, portando a casa una rosa di medaglie e ottimi risultati. Fenzi Vittoria (classe 2009) livello LB1 cerchio e fune, gioca l’asso e vince l’oro in entrambe le specialità e l’oro in classifica generale. Saviolo Sofia (classe 2009) livello LB2 nastro e palla, si posiziona terza nella sua categoria e occupa con soddisfazione il terzo gradino del podio. Pecollo Vittoria (classe 2009) livello LB2 nastro e palla, sale sul secondo gradino del podio dopo un’ottima gara e vince l’argento. Giordano Isabella (classe 2011) livello LB2 nastro e palla, dopo una gara emozionante si posiziona al terzo posto e indossa la medaglia di bronzo.



Carpano Clelia (classe 2011) livello LA1 palla e corpo libero, bellissima gara per la giovane atleta che si posiziona con soddisfazione al terzo posto. Gallo Rebecca (classe 2012) livello LA1 palla e corpo libero, buone le esecuzioni, conferma la sua ottima quinta posizione. Vezzoli Bianca (classe 2012) livello LA1 palla e corpo libero, esordio coi fiocchi per la piccola ginnasta che con soddisfazione occupa il dodicesimo posto alla sua prima gara. Dagostino Diletta (casse 2010) livello LA2 palla e corpo libero, esordio anche per Diletta, che dopo un piccolo errore, guadagna comunque dei buoni punteggi e si guadagna il settimo posto. “Siamo veramente soddisfatte dei risultati di queste individualiste, alcune di loro alla prima esperienza di gara” racconta la tecnica che le ha accompagnate in gara Elisabetta Rosso “I posizionamenti ottenuti, insieme alle medaglie, sono il frutto del lavoro fatto con queste giovani ginnaste in palestra. Un ottimo esordio per chi è al primo anno competitivo e tante conferme per chi invece gareggia da più tempo. Tutto il team delle allenatrici è molto contento di queste nuove leve".