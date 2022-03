Biella Motor Team, pronti per il rally dei vigneti monferrini

Prosegue la stagione della scuderia Biella Motor Team. Archiviato il Rally delle Vallate Aretine, prima prova del Campionato italiano auto storiche, della scorsa settimana in cui Franco Vasino ed Eraldo Botto (Porsche 911 SC) sono stati costretti al ritiro mentre Diego Pontarollo, al fianco del biellese Ermanno Caporale su una Lancia Fulvia ha chiuso trentacinquesimo assoluto e decimo del 2° Raggruppamento, è ora di tornare a pensare alle auto moderne. Domenica a Canelli si corre il Rally dei Vigneti Monferrini che si articola su nove prove speciali.



La Biella Motor Team sarà presente con un agguerrito gruppo di equipaggi a partire da Massimo Lombardi ed Erika Bologna al via con il numero 27 su una performante Renault Clio S1600. Numero 71, invece, per Samuele e Davide Pochettino che lotteranno in classe A6 con una Peugeot 106 Rallye. Quattro numeri dopo partono Daniele Alessandro e Luca Biasioli, in gara con una Renault Clio di classe RS2.0. Al fianco di Damiano Arena, con il numero 111, ci sarà poi il navigatore Paolo Ferraris su una Fiat Seicento Sporting Kit di classe K0.



In Toscana, al Rally della Val d’Orcia, seconda prova del Campionato italiano rally terra per auto storiche, ci sarà invece il navigatore Luigi Cavagnetto a fianco dell’ex professionista Federico Ormezzano, Con la loro Talbot Sunbeam cercheranno almeno di confermare il terzo posto assoluto conquistato al Rally Alta valle del Tevere.