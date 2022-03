L'argento di Borgosesia regala alla Piemonte Ginnastica il pass per la fase nazionale

La ASD Piemonte Ginnastica domenica 15 marzo ha partecipato, a Borgosesia, alla seconda prova del Sincrogym in ambito Federginnastica, settore GpT. A Biella, alla prima prova, le Allieve biellesi avevano conquistato il primo posto in Seconda fascia di età, con una squadra ridotta dalle quarantene, composta da Claudia Coden, Greta Di Giuseppe, Maria Vittoria Rossi, Alice Turotti e Vittoria De Santo a cui si sono ricongiunte alla prova finale Giada Ferrigo e Martina Giavarra.

Le ginnaste di Donatella Eterno, allenate da Francesca Boggio, Giada Pomini, Veronca Pregnolato e Filomena De Lucia hanno mantenuto il piede sul podio, conquistando l’argento e l’ammissione alla fase nazionale, Festa della Ginnastica della FGI, che si svolgerà a Rimini a giugno. Le ginnaste hanno presentato un lavoro di squadra con piccoli attrezzi, composto da un esercizio di gruppo con ingressi in pedana successivi, e due esercizi in coppia.

“Il nostro lavoro promozionale si sta riprendendo – dice Eterno - con sempre più bambine che frequentano nuovamente i corsi di ginnastica ritmica. In alcune gare il pubblico è finalmente tornato sugli spalti. Il tifo dei genitori rende più emozionante la festa della gara! La pratica sportiva sistematica, ad ogni livello, è un impegno fondamentale per gli adolescenti, specialmente in questo momento: essa rappresenta il riferimento educativo e sociale che accompagna e, talvolta, sostiene il dovere scolastico. Nel nostro piccolo cerchiamo di offrire a tutte le bambine le occasioni per vivere questa opportunità”.