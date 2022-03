Eleonora Ghione di Ginnastica Biella si è esibita al Palaruffini a Torino

Sabato 12 marzo, si è svolta al Palaruffini di Torino, la seconda prova del campionato a squadre di Serie A di Ginnastica Artistica. Ginnastica Biella, è stata ben rappresentata da Eleonora Ghione, che, in prestito alla società Auxilium di Genova si è esibita al Volteggio e al Corpo Libero nella gara femminile di A2 contribuendo al buon risultato finale della squadra, che ha terminato al sesto posto in classifica generale.

L’Auxilium, migliora così la prestazione di Ancona dove terminò al 9° posto, in vista della terza prova che si svolgerà a Napoli il 23 aprile. Eleonora ha contribuito al buon risultato di sabato, con prove regolari e un buon margine di miglioramento, che lasciano ben sperare per il suo futuro. Alla Ginnastica Biella, si incrociano le dita e si intensificano gli allenamenti per la sua preparazione alla gara partenopea. Un augurio ad Eleonora da parte di tutte le sue compagne di palestra e dell’intero Staff societario.