Tennistavolo Vigliano in campo al Grand Prix di Novara, in evidenza Giordano e Zaccagnino

Domenica 13 marzo si è svolta a Novara la 3° prova del Grand Prix regionale giovanile. Presenti ai nastri di partenza anche sette piccoli atleti del Tennistavolo Vigliano: Christian Giordano, Elisa Zaccagnino, Elos Marino, Edoardo Dal Pio Luogo, Leonardo Villa, Nicolas Giordano e Alexandru Nechita. Parte di loro alla prima esperienza in assoluto in una competizione di tennistavolo.

“Risultati ottenuti, in media con il livello tecnico attuale dei giovani atleti. Chi bene, chi un po' meno, ma tutti con una grande voglia di giocare, migliorare e divertirsi, che in fondo è lo scopo principale di questa manifestazione pongistica – commenta il tecnico Adrian Panaite - In evidenza Christian Giordano con il 3° posto in gara Under 11 maschile ed Elisa Zaccagnino 2° posto Under 11 e 3° posto nel Under 13 femminile. Torniamo a casa e in palestra per allenarsi al meglio in vista della prossima tappa del Grand Prix che sarà ai primi di aprile a Isola D'Asti”.