Derby Biellese-Fulgor, il post gara

Tre vittorie ed un pareggio nelle 4 partite in cui ha sostituito in panchina mister Alberto Rizzo.

Questo l’ottimo bottino di Martin Pellerei, secondo di Rizzo, ed allenatore dell’Under 19 della Biellese. Pellerei commenta così la vittoria 3-1 dei bianconeri nel derby di eri, domenica 13 marzo, contro la Fulgor Ronco Valdengo: “Un buon risultato frutto di un primo tempo di qualità tecnica in cui mi sono divertito. Nel secondo tempo abbiamo gestito in maniera discreta. Il rientro del capitano Amos Agnesina è un ottima notizia in fatto di qualità e personalità. Mi aspetto lo stesso livello tecnico nelle prossime partite”.

Sul campo uno dei protagonisti bianconeri è stato Jabir Naamad, autore di una doppietta, la seconda stagionale, con cui sale a 10 gol in campionato: “Mi alleno per provare a fare il maggior numero di gol possibile ed aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo vittoria del campionato. Non non abbiamo mai avuto dubbi su questo e siamo concentrati per raggiungerlo”.

Il mister Fulgor Pier Luca Peritore accetta la sconfitta: “Oggi siamo poco bravi in alcune situazioni tecniche. Sul 2-0 potevamo riaprirla, poi qualche errore di troppo e abbiamo preso il terzo gol, ma poco conta perché le nostre battaglie arrivano da domenica prossima. Tre finali per la salvezza contro Alicese Orizzonti, Dufour Varallo e Verbania, in cui non abbiamo alibi. Non possiamo non provare a vincere e dobbiamo giocare con il sangue alla bocca”.