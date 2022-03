Biella Rugby Club: tutti i risultati gialloverdi del weekend

SERIE A FEMMINILE 13.03.22 Rugby Rovato vs Biella Rugby 20-15 (15-5)

Sandro De Sordi head coach: “Partita giocata con una continua frenesia e poco dinamismo oltre ad un livello di indisciplina costante. Tutto ciò ci ha portato a commettere molti. Purtroppo, dopo quindici minuti il nostro mediano di apertura Lusso si è infortunata al ginocchio. La stessa sorte è toccata a Vian che la sostituiva. Peccato aver regalato quindici punti alle avversarie nel primo tempo. L’unica meta gialloverde è stata segnata dalla nostra Rachele Pagliano al 35’. Nel Secondo tempo abbiamo cercato di aumentare la pressione in difesa e di giocare più in ampiezza in attacco. Il finale ci ha visto costantemente all'attacco culminato con due mete di capitan Stoppa, la migliore in campo”.

SERIE C 13.03.22 Aosta - Stade Valdotain vs Biella Rugby 50-22

Marcatori. Mete: Caruso, Brua, Protto, Zanotti. Trasformazione: Sciarretta.

BRC: C. Gatto, Coda Cap, Teagno, Caruso, Bottero, Brua, Morandini, Givonetti, Negro, Sciarretta, Marazzato, Poli, Mondin, Granieri, Longo, Arbore, Littori, Zanotti, Protto, Cafaro.

Giovanni Martinetto, coach: “Partita difficile ancora prima del fischio di inizio per problemi di formazione. Giocatori sacrificati fuori ruolo e sette Under 19 all'esordio in categoria. Questo non ha impedito a Biella di giocare a viso aperto dimostrando talento, intelligenza, caparbietà e un forte senso di squadra, di attaccamento al club. C'è molto da sistemare soprattutto nell'organizzazione difensiva ma ci sono anche tanti aspetti positivi per una U19 e una serie cadetta che potranno contribuire alla costruzione di una prima squadra, di un campionato di serie C e di un vivaio eccellente”.

U17 13.03.22 Biella Rugby vs Rugby Calvisano 9-24 (6-7)

Marcatori. Calci: Moretti (2) e Morel.

BRC: Grillenzoni; Gravinese, Moretti, Castello, Besso; Morel, Fusaro; Borno, Trocca, Gregori; Mosca, Buturca; Zavallone, Grandi, Gibello. A disposizione: Pagliano.

Emilio Vezzoli, coach: “Giornata amara per la nostra U17. Una partita che inizialmente sembrava alla portata, si è trasformata in una sconfitta! Abbiamo commesso troppi errori, per giunta grossolani, che hanno dato l’opportunità agli avversari di capitalizzare e mettere in tasca punti importanti. Nonostante tutto, l’atteggiamento a fine partita è stato quello di voler tornare in campo durante la settimana lavorare sodo al fine di evitare gli errori commessi questo sabato e preparare al meglio la prossima partita. I ragazzi credono nel loro gioco e nel gruppo, sicuramente sapranno riscattarsi”.

OLD 12.03.22 Barcellona. Triangolare tra: FC Barcellona (ESP), Los Pupas (ARG), Biella Rugby (ITA)

BRC: Martino, Ceccato, Vatteroni, Tagliabue (cap.), C. Iacobellis, Dionisi, Gattiglio, E. Iacobellis, Pagliano, Guadagnuolo, Fusaro, Chtaibi, Suffada, Clerico, Grandi, Trevisan, Givone, Fozzato, Trompeo, Bertone, Pozzati, Raisi, Tibaldi, Sappino, Rizzo, Sacchet, Crivellari, Romeo, Braga.

Andrea Tagliabue, coach: “Ci siamo trovati di fronte ad una squadra esperta e con molti giocatori giovani, che ha spronato tutti noi a dare il massimo. La prova del Biella Rugby, sia a livello individuale che di gruppo è stata buona. Siamo molto contenti di questo gruppo, sempre più numeroso ed affiatato. Al ritorno, a Biella, sicuramente, potremmo dire la nostra”.

Daniele Vatteroni, team manager: “Ennesima trasferta per consolidare questo bel gruppo. A Barcellona abbiamo gettato le basi per nuove amicizie con gli Old argentini e quelli dello stesso Barca. Li aspettiamo a Biella il prossimo anno”.