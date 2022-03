Scuola Pallavolo Biellese, primo ko nel 2022

SPB Ilario Ormezzano Sai sconfitta in trasferta contro San Paolo, prima sconfitta del 2022 per i biellesi La SPB Ilario Ormezzano Sai parte bene a Torino contro San Paolo, vincendo il primo set, ma poi si spegne e concede i tre punti alla formazione di casa. La prima sconfitta del 2022 per i biellesi arriva in uno scontro diretto, contro una squadra in lotta per un posto ai playoff.

“Quella di sabato era una partita importante - dice Jacopo Marchiodi, centrale della formazione biellese -. Una sfida contro un diretto avversario in classifica, non è andata come speravamo. Siamo partiti forte, impostando il nostro gioco e dando il ritmo, ma quando sono uscite le qualità dell’avversario non siamo stati capaci di rispondere palla dopo palla. Gli ingranaggi e gli automatismi di squadra si sono bloccati e abbiamo perso questa partita.” La SPB Ilario Ormezzano Sai scivola al quinto posto in classifica, superata appunto da San Paolo che ha però una partita in più. Solo due punti separano i nostri ragazzi dalla zona playoff e la partita contro il Volley Novara di sabato prossimo sarà il secondo scontro diretto importante per i biellesi.

Volley San Paolo - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-1

Parziali: 20-25; 27-25; 25-13; 25-15

SPB: Bertoni 2, Brusasca 0, Gallo 4, Guala 8, Marchiodi 12, Rastello 0, Ricino 11, Scardellato 16, Silvestrini 5. Libero Vicario.