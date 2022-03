La Marmora veste d’argento, grande risultato per i ragazzi di Vercellino

Dopo il risultato di grandissimo valore nella prima prova del Campionato Nazionale di Serie B di Artistica Maschile, i ragazzi della Società Ginnastica La Marmora che avevano conquistato la medaglia di bronzo, venerdì a Torino al Gianni Asti ex PalaRuffini si sono migliorati con un argento meritatissimo.

La squadra formata dal capitano Federico Pozzato, da Francesco Prato, Riccardo Pozzato, Davide Cerruti, Andrea Basana proveniente da Udine e Giacomo Arena in prestito dalla Società Pro Carate, ha condotto una gara esemplare a tutti gli attrezzi, migliorando le prestazioni della prima prova ad eccezione delle esecuzioni al corpo libero non perfette, come ci ha comunicato l’instancabile tecnico Jacopo Vercellino.

Questo secondo risultato fa ben sperare per il prosieguo del Campionato che vedrà i nostri ginnasti a Napoli il 22 aprile. Sarà una gara molto importante in quanto dal secondo al quinto posto c’è solo una manciata di decimi e, a parte la prima posizione irraggiungibile, quattro squadre si contenderanno la seconda e la terza posizione che permetterà loro il passaggio in serie A2.