Biella Rugby soffre, ma non perdona. Vittoria con bonus anche contro Parabiago

Biella Rugby torna dopo oltre due mesi a giocare sul campo di casa e lo fa in grande spolvero, affrontando a testa alta Rugby Parabiago, la compagine che insegue di poche lunghezze nella classifica di girone. In formazione rimaneggiata, saltano all’occhio Morosini nel ruolo di centro e Milnes in terza linea, i gialloverdi dopo aver incassato un calcio di punizione contro, si mettono a macinare gioco per venticinque minuti. Sul campo ci sono solo loro: un calcio di punizione messo a segno da Morosini, tre mete, due segnate da Lura, una da Milnes e due trasformazioni su tre per un punteggio in favore di 22-3.

Netta superiorità in rimessa laterale. Al 26’ Parabiago si sblocca, segna e trasforma. Biella perde testa e concentrazione. Gioca in inferiorità numerica per venti minuti a causa di due gialli assegnati a Milnes al 28’ e a Vezzoli al 39’. Prima dell’intervallo Parabiago realizza un penalty chiudendo il parziale sul 22-13. Vivace la ripresa con Parabiago che guadagna tre punti al piede al 4’ e Biella che segna la meta del bonus al 7’ per mano di Edo Romeo alla sua seconda meta in categoria. Poi il caos. Biella sembra confusa, ma Parabiago ci crede e attacca ripetutamente segnando tre volte, l’ultima al 35’. La meta del sorpasso, quella che sulla carta potrebbe chiudere la partita. Il pubblico, presente numeroso sulla tribuna gialloverde, sostiene la squadra a gran voce.

I ragazzi ritrovano orgoglio, cuore e testa e al termine di una brillante azione corale, Alberto Benettin segna la quinta meta biellese al centro dei pali. Facile per Morosini aggiungere allo score i due punti della conversion al 38’. Marco Porrino, head coah Biella Rugby: “È andato tutto benissimo fino a quando una serie di errori hanno innescato un meccanismo perverso che ci ha letteralmente spento l’interruttore. Un vuoto durato troppo a lungo. Lavoreremo per cercare di non rivivere in futuro momenti come questo. Per niente scontata la reazione finale. Prendere una meta che ti affonda a cinque minuti dalla fine non è per niente facile. Mi sono complimentato con i ragazzi per la reazione di orgoglio. Adesso testa su Recco, che affronteremo la settimana prossima sempre sul nostro campo. Oggi bravi Lura, Rorato e Milnes, poi Panaro che è uno di quei giocatori che in campo fatichi a vedere, ma è sempre consistente e soprattutto affidabile e, sopra a tutti, Edo Romeo che per la prima volta ha giocato per ottanta minuti, ha lanciato molto bene in rimessa laterale ed è stato consistente in prima linea”.

Biella Rugby Club v Parabiago 39-35 (22-13)

Marcatori: p.t. 4’ c.p. Grillotti (0-3), 6’ c.p. Morosini (3-3), 8’ m. Lura tr. Morosini (10-3), 11’ m. Lura n.t. (15-3), 18’ m. Milnes tr. Morosini (22-3), 26’ m. Torchia tr. Grillotti (22-10), 40’ c.p. Grillotti (22-13). s.t. 4’ c.p. Grillotti (22-16), 7’ m. Romeo tr. Morosini (29-16), 11’ m. Torchia n.t. (29-21), 25’ c.p. Morosini (32-21), 31’ m. Cozzaglio tr. Grillotti (32-28), 34’ m. Vitale tr. Grillotti (32- 35), 38’ m. Benettin tr. Morosini (39-35).

Biella Rugby Club: Foglio Bonda (41’ Ongarello); Braga (61’ Laperuta), Morosini, Grosso, Lura; Benettin, Rorato (70’ Martinetto); Catalano, Milnes, Vezzoli (63’ Chaabane); Bertone (54’ Zanotti), Panaro; Ledesma, Romeo, Panigoni (73’ Zacchero). A disposizione: Vaglio Moien, Musso. All. Porrino

Rugby Parabiago: Albano; Torchia (65’ Baudo), Calosso, Sanchez (55’ A. Schlecht), Ceaprazaru (65’ Cozzaglio); Grillotti, Coffaro (55’ Vitale); Mikaele, Dell’Acqua, Spinelli (70’ T. Schlecht); Maggioni, Rizzato; Diez (60’ Corbetta), Fusco (65’ Fulciniti), Catalano (45’ Strada). All. Mamo

Arb. Dario Merli (Jesi) AA1 Antonio Luzza (Torino) AA2 Barrafranca Filippo (Alessandria)

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 5/7; Grillotti (Parabiago) 6/8

Cartellini: 28’ giallo a Milnes (Biella Rugby); 39’ giallo a Vezzoli (Biella Rugby)

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Parabiago 2 Player of the Match: Romeo (Biella Rugby) Note: giornata soleggiata nuvolosa, 7° circa, campo in buone condizioni.

Presenti 180 persone circa.

Serie A – risultati IX giornata: VII Torino Rugby – Amatori Alghero 17-17; I Centurioni – Rugby Milano 37-33; Biella Rugby – Parabiago 39-35; Pro Recco – Cus Genova 17-43.

Classifica: Cus Torino punti 47; Biella Rugby 43; Parabiago 34; Rugby Milano 31; I Centurioni 22, Amatori Alghero 21; VII Torino 12; Cus Genova 12; Pro Recco 0.