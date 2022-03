Pallamano, nuova sfida in campo per Vigliano: “Occasione per fare esperienza”

Torna in campo domenica a Tortona la formazione Under 15 di FC Vigliano Polisportiva nel campionato regionale FIGH di pallamano. Rosa al completo a disposizione dei tecnici viglianesi, fatta eccezione per Filippo Vioglio. I ragazzi giallorossi sfideranno alle 10:45 i pari categoria di Valpellice, già affrontati nella prima giornata di gare. Partita dal risultato atteso a favore dei pinerolesi, ma con la squadra biellese che sarà in campo per migliorare quanto espresso nella prima gara e per affinare l’intesa particolarmente nella fase di attacco.

Seconda gara alle 12, con i padroni di casa di Derthona, squadra strutturata che non si è fermata nemmeno nell’anno della pandemia e che ha in organico alcuni tra i migliori atleti della regione. Si preannuncia quindi una sfida dal risultato chiuso, ma che permetterà allo staff tecnico giallorosso di valutare i progressi tecnico-tattici visti in allenamento durante le ultime settimane.

Queste le parole del responsabile di sezione Simone Lugli: “I ragazzi si stanno allenando al meglio delle loro possibilità ed in ogni seduta di allenamento lo staff tecnico osserva sensibili miglioramenti in tutti gli atleti a disposizione. Siamo senza alcun dubbio la formazione più giovane e inesperta del torneo, quindi ogni partita è per noi occasione per fare esperienza di campo dopo due anni lontani dai campi da gioco. Siamo certi che i ragazzi metteranno tutta la loro voglia e tutte le loro energie durante le due gare che disputeremo sul campo di Tortona”.

Sabato invece in campo i ragazzi Under 17 che disputeranno, tra le fila di Exes, parte della sfida alla capolista Ferrarin Milano nel campionato FIGH di Serie B maschile