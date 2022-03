Rugby, Biella torna sul campo di casa contro Parabiagio

Finalmente dopo mesi, Biella Rugby torna a giocare sul campo di casa. Domenica, alle 14.30, sul centrale della Cittadella del Rugby di Biella, gli amici di Parabiago verranno per affrontare il XV capitanato da Daniele Grosso per recuperare la nona giornata del campionato 2021/2022.



Nessun dato certo su quando aspettarci dal match in quanto Biella e Parabiago si confronteranno per la prima volta quest’anno. Non confortano i dati espressi dalla classifica dove solo sei punti separano i due club, entrambi sul podio. 39 punti, seconda piazza, nove partite giocate, otto vinte e una persa per Biella, 33 punti, terza posizione, nove partite giocate delle quali sei vinte, due perse e una pareggiata per Parabiago.



Oltre a questo, siamo a conoscenza delle tre brillanti performance dalle quali sono reduci lombardi: A partire dalla gara giocata e vinta contro I Centurioni alla fine di febbraio alla quale sono seguiti i successi, nell’ordine, contro Settimo Torino e Pro Recco.



Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Ci aspettiamo una gara molto dura con gli avanti, il gioco di Parabiago punta a produrre avanzamento con la mischia per poi avere gli spazi. Un attacco serrato sulla linea del vantaggio per partire da lì ad aprire gli spazi. Hanno giocatori molto validi in ruoli strategici. Non occupano a caso il terzo posto in classifica. Spero che i miei ragazzi siano ben consapevoli del tipo di gara alla quale andiamo in contro. Mi preoccupano i numerosi acciacchi che lamentano i ragazzi in questi giorni. Due partite dure consecutive e nessuno spazio per recuperare sono difficili da gestire, ma faremo del nostro meglio per affrontare la partita contro Parabiago nella maniera migliore possibile”.



Serie A. recupero Rd. IX – 13.03.22. VII Torino – Amatori Alghero; I Centurioni – Rugby Milano; Biella Rugby - Parabiago; Pro Recco – Cus Genova.