Biellese per l'Ucraina, missione bianconera per la popolazione colpita dalla guerra

Un calcio alla guerra, un aiuto concreto. La società Biellese 1902 vuole fare la sua parte, attivamente, contro le atrocità commesse dalle truppe russe in Ucraina. Con il coinvolgimento dei ragazzi della Prima Squadra, il Club bianconero lo scorso 27 febbraio ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “UKRAINE FREE” in occasione del match interno di campionato contro l'Alicese Orizzonti, con i giocatori di mister Rizzo in campo con una speciale divisa blu e gialla, i colori della bandiera Ucraina, e ora intende contribuire alla causa con un aiuto ancora più utile: attraverso la missione BIELLESE PER L'UCRAINA patrocinata dei Comuni di Biella e Ronco Biellese.

Nei prossimi giorni, da Biella partiranno in viaggio i due minibus della Biellese 1902 destinazione il confine tra Polonia e Ucraina. La spedizione bianconera consegnerà generi di prima necessità utili a garantire i servizi essenziali alla popolazione colpita dalla guerra; rientrerà in Piemonte con un gruppo di profughi ucraini da ospitare sul nostro territorio. Chiunque può sostenere la missione BIELLESE PER L'UCRAINA attraverso un contributo economico.

Non serve cibo, né servono indumenti o altro. La Biellese ha aperto un conto corrente dedicato all'iniziativa per una raccolta fondi destinata all'acquisto dei generi che verranno consegnati alla popolazione ucraina. Due le modalità per contribuire: - Donazione mediante Bonifico Bancario all'IBAN: IT13 S060 8522 3000 0000 1003 338 Intestato a: A.S.D. BIELLESE Causale: Erogazione liberale per l'iniziativa Biellese per l'Ucraina - Donazione online su piattaforma GoFundMe all'indirizzo https://gofund.me/4216fc70 Per promuovere l'iniziativa BIELLESE PER L'UCRAINA è disponibile un link diretto sul sito del Club bianconero: https://biellesecalcio.it/bielleseperlucraina Per ricevere maggiori informazioni: club@biellesecalcio.it