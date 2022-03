Nuoto pinnato, quante medaglie per lo Sport Club Pralino

Questo weekend si è svolto l’atteso campionato italiano primaverile assoluto di nuoto pinnato dove lo Sport Club Pralino è sceso in vasca con i suoi atleti migliori.Per la categoria assoluta, Carolina Trocca strappa un argento nei 50 metri pinne, un oro nei 100 metri pinne, e si classifica quarta nei 200 metri pinne; per la mezzofondista Gaia Savioli, nonostante uno stop per infortunio, strappa tre bronzi nei 400,800,1500 metri monopinna; ed infine, la più grande, Greta Trocca si posiziona nona nei 200 metri mono, dodicesima nei 400 metri mono e decima negli 800 metri mono.

Passando al settore giovanile invece, brilla Giorgia Destefani con 3 ori nei 100,200,400 metri monopinna e un nuovo record italiano juniores nei 100 metri; dopo di lei Valentina Basso che si classifica, per le stesse distanze, sesta, terza e seconda; invece, la mezzofondista Carlotta Colombo, riesce a farsi largo tra le avversarie e conquista un argento nei 1500 metri mono, un bronzo negli 800 metri mono e si classifica ottava nei 400 metri mono.Per quanto riguarda la specialità pinne, Giulia Cerchi strappa tre ori nei 100,200,400 metri e si classifica quinta nei 50 metri; mentre la compagna Sofia Rainero vince i 50 metri ,si classifica seconda nei 100 metri e si posiziona quarta nei 200 metri.

Ottimi risultati per il giovane Pietro Pernici, unico maschio dello Sport Club Pralino a prendere parte a questa manifestazione, per la specialità monopinna, che si posiziona quinto nei 400 metri, sesto nei 200 metri e settimo nei 100 metri. Non sono da meno le staffette: Giorgia Destefani, Carlotta Colombo, Valentina Basso, Gaia Savioli, nella staffetta 4x50 metri mono, si piazzano al terzo posto facendosi largo tra le avversarie più grandi; mentre Cerchi, Rainero, Destefani e Trocca Carolina, nella 4x50 metri pinne, non solo conquistano l’oro, ma stabiliscono il nuovo record italiano per la distanza, già da loro conquistato nel passato.

Tutte queste medaglie hanno portato lo Sport Club Pralino a piazzarsi sul podio nel medagliere generale: la squadra vince infatti il medagliere femminile under18 e conquista il secondo posto, seppur con solo tre atlete, nel settore assoluto femminile. Sono stati dunque grandissimi i risultati portati a casa dagli atleti e dall’allenatore Emiliano Zanella, che saranno impegnati nelle prossime due settimane nella preparazione della Coppa del mondo a squadre, che si terrà in Italia.