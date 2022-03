Nuove gare per la Ginnastica La Marmora

La Società Ginnastica La Marmora non manca ad alcun appuntamento agonistico ed ogni settimana partecipa sia nell’attività Gold che Silver. La scorsa settimana, sia nella Ginnastica Artistica Femminile che Maschile Gold, con l’oro di Beatrice Vialardi e l’argento di Filippo Brazzale, la La Marmora aveva dominato in entrambe le sezioni. Domenica sono scese in campo le ginnaste di Artistica che gareggiano nel settore Silver.

Nel livello C tra le allieve della seconda fascia Maggie Castello, dopo un periodo di mancata preparazione per i consueti problemi di questo periodo, si è classificata ottava conducendo una gara di buon livello. Nella terza fascia Carola Coda Cap con un errore alla trave che le è costato un risultato più importante si è dovuta accontentare della decima posizione. Vittoria Maggia che è giunta quinta nella categoria Junior di prima fascia, non è riuscita ad ottenere il risultato che sperava, ma il quinto posto, assolutamente migliorabile, non è certo da disprezzare.

Margherita Mosca alla sua prima gara e nella categoria delle Juniores, molte delle quali con esperienze precedenti, ha condotto la sua gara con tranquillità, così è parso alle tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone, classificandosi tredicesima su venti concorrenti. Anche il settore agonistico maschile ha partecipato, non ad una gara ma ad un allenamento regionale Gold a Novi ligure, allenamento condotto dal tecnico nazionale Alberto Busnari.