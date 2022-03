Ginnastica Biella, 2° posto con Warda Shimi

Ancora una giornata di soddisfazioni per Ginnastica Biella, che sul campo gara casalingo della Pietro Micca, domenica 6 marzo, ottiene il secondo posto nella gara individuale Allieve LC, con una concentratissima Warda Shimi.

Warda, detta amichevolmente “Dada” da tutte le sue compagne in palestra, era la sola atleta presentata in gara da Irina Sitnikova, questo fine settimana, e ha svolto la sua prova senza errori salendo sul podio meritatamente. A lei vanno i complimenti societari e gli auguri per i prossimi impegni di squadra.