Biellese fermata dall’ultima in classifica, è fuga Stresa: Cossato e Valle Elvo ok nei derby (foto di repertorio)

Passo falso della Biellese che, con l’ultima in classifica, raccoglie appena un punto: termina 1-1 l’incontro in trasferta con la Dufour Varallo. Ne approfitta lo Stresa, che conquista tre punti molto importanti con il Settimo, portandosi così a cinque lunghezze proprio dai lanieri. Non va meglio al Fulgor Valdengo, travolto in casa dal Borgaro col punteggio di 4 a 2.

In Promozione, il Cossato si aggiudica il derby con il Vigliano, rafforzando il primato in classifica mentre la Chiavazzese passa 2-1 sull’Arona. In Prima Categoria, finisce 1-1 la stracittadina tra Ceversama e Valdilana Biogliese; posta in palio equamente divisa anche tra Gattinara e Torri Biellesi. Tre punti per la Valle Cervo Andorno che valgono il 2° posto del girone.

Infine, in Seconda, tutte le squadre biellesi vengono pesantemente sconfitte ad eccezione della Valle Elvo, vittoriosa tra le mura amiche con il Gaglianico.