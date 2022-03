A.M.S.A.P., approvato il bilancio

Si è tenuta nei giorni scorsi, nei locali dell’Accademia dello Sport di Biella, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), di Biella.

All’ordine del giorno la presentazione del Bilancio Consuntivo 2021, del Bilancio Preventivo 2022 e l’elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente AMSAP, Carlo Tarello, ha aperto la seduta ringraziando i numerosi soci presenti, ricordando brevemente gli appuntamenti 2021 (il Tour delle Alpi Biellesi, la Giornata del Motorismo storico e la rievocazione della Occhieppo – Graglia) e sottolineando che sono stati organizzati “non senza difficoltà, principalmente dovute alla pandemia e ai provvedimenti adottati per contrastarla; provvedimenti che hanno condizionato non poco il mondo del motorismo storico, costringendo tutti ad annullare o rinviare eventi attesi e profondamente desiderati”. Tarello ha poi voluto evidenziare che il direttivo da lui presieduto ha lavorato e sta lavorando molto per dare all’associazione una “nuova immagine”, ritenendo di fondamentale importanza “valorizzare i principi che sono alla base del Club fin dalla sua fondazione. Il nostro intendimento è quello di operare all’insegna della legalità e della trasparenza, rendendo tutti i soci partecipi delle attività dell’AMSAP e non soltanto di quelle che li coinvolgono durante gli eventi. Questo nel pieno rispetto delle normative vigenti, con l’obbiettivo di essere sempre al passo con i tempi”.

Il Presidente ha poi riassunto l’organigramma del Club, ricordando cariche e incarichi.

Del Consiglio, oltre al Presidente, fanno parte la signora Alina Manachino, che ora è anche Vice Presidente oltre che Tesoriere dell’Associazione; mentre Lucio Ferrigo ha sempre l’incarico di Segretario. Gli altri Consiglieri sono Mario Banfo, Cesare Brovarone, Paolo Chiocchetti, Guido Gili, Giuseppe Simonato e Teresio Zola. I Commissari Tecnici Auto sono ora Giuseppe Simonato e Cesare Brovarone (che è subentrato allo “storico” Commissario Lorenzo Pedrale); mentre i Commissari Tecnici Moto sono Elio Barbero e Paolo Chiocchetti.

Nell’organico del Club sono stati previsti anche alcuni “consulenti esterni”: sono Adriano Rigola, che si occupa della Contabilità e del Bilancio e Antonio Recco che continuerà a occuparsi delle Certificazioni, dei Rapporti con l’ASI e della segreteria (in affiancamento a Lucio Ferrigo).

“Tutte queste persone” ha aggiunto Tarello “lavorano per voi, soci Amsap, per garantirvi un servizio puntuale e di qualità, senza ricevere alcun compenso e mossi unicamente dalla grande passione per il motorismo storico. Saranno benvenuti tutti coloro che vorranno collaborare con noi”.

A Giusi Cenedese infine è stato assegnato l’incarico di Revisore dei Conti, mentre Massimo Gioggia sarà ancora l’Addetto Stampa del Club. L’Assemblea ha quindi proceduto all’approvazione, avvenuta all’unanimità, del Bilancio Consuntivo 2021 e del Bilancio Preventivo 2022, che sono stati illustrati dal Consulente Adriano Rigola, dopo una la premessa del presidente Carlo Tarello.

“Per raggiugere il risultato che vi presentiamo questa sera” ha affermato “è stato svolto dalla tesoreria un lavoro piuttosto lungo e difficoltoso poiché vi erano alcuni aspetti poco chiari o incompleti che necessitavano di una analisi approfondita di dati da ricavare da precedenti bilanci e movimenti bancari. Quanto vi presentiamo rappresenta la visione reale e corretta dell’attuale situazione finanziaria dell’Associazione”.

Sono stati poi eletti gli esponenti del Collegio dei Probiviri, “un organismo che, nel nostro Club, è facoltativo ma che abbiamo ritenuto importante per consentirci di svolgere serenamente l’attività dell’Associazione; è un modo per rendere ancora più fluido e trasparente l’operato del Direttivo, che può avvalersi di queste figure scelte tra i soci e con competenze sia giuridiche che in materia specifica, per dirimere in maniera democratica controversie di ogni genere”. Sono stati eletti l’ex Presidente AMSAP Vittorio Serventi, e gli avvocati Luigi Vigna e Alberto Ritegno.

A quel punto Tarello ha dedicato un po’ di tempo alla presentazione, “a grandi linee”, degli eventi 2022 “che abbiamo messo in preventivo, come promesso al pranzo degli auguri di fine anno, esaminando le proposte dei soci e cercando di soddisfare il più possibile ogni esigenza”. Il Presidente AMSAP ha poi spiegato che “il programma che stiamo mettendo a punto sarà così articolato: eventi di due giorni, eventi di un giorno, eventi culturali e musei, AMSAP e i giovani, eventi per auto e moto storiche (ante ’45), AMSAP e i Club federati, regolarità e gare. Evidenzio la volontà del nostro direttivo di “aprirsi” maggiormente verso l’esterno, che significa “partecipare e far partecipare”. Riteniamo importante il dialogo con altri club, federati ASI e non, proprio per implementare le relazioni e lo scambio di idee. I rapporti con Interclub verranno rafforzati in modo da dialogare maggiormente con i club federati vicino a noi. Abbiamo già un’idea di quando si terranno i diversi appuntamenti ma tutto verrà precisato in dettaglio nel calendario che a breve distribuiremo ai soci. Per ora posso anticipare che il primo evento di due giorni sarà a fine maggio e che a metà giugno ci sarà il tradizionale Raduno Motociclistico Città di Biella, sempre organizzato in collaborazione con il Moto Club Perazzone. Dopo le ferie, a settembre, ci sarà un evento per auto e moto “ante 1945” con abbigliamento d’epoca e, il 25 dello stesso mese, la Giornata Nazionale del Motorismo Storico ASI, a cui prenderemo nuovamente parte. Aggiungo ancora che, per quanto riguarda le gare di regolarità, anche quest’anno (ma in data ancora da definire), ci sarà la Rievocazione dell’Occhieppo-Graglia, sempre organizzata dagli amici della Scuderia Giovanni Bracco'”.

La serata si è poi conclusa con un conviviale rinfresco offerto a tutti i soci presenti.